Украина

За прогулы в Раде нардепы заплатят более 3 млн грн: «отличились» очень известные люди

Прогулы заседаний Верховной Рады стали причиной прекращения возмещения расходов 81 народному депутату. Ранее в парламенте приняли документ, предусматривающий наказание гривной народных избранников, которые без уважительных причин пропускают заседания.

УНН сообщают, что в числе прогульщиков оказались пятый президент Украины Петр Порошенко, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, а также «слуга народа» Александр Дубинский. Всего 81 нардепу прекращено возмещение расходов на сумму более 3 млн грн.

Остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце 2019 года будут списаны в доход Государственного бюджета Украины.

Ранее сообщалось, что с Верховной Радой девятого созыва связывались надежды на искоренение прогулов, но в парламенте есть депутаты, которые практически не голосуют.

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