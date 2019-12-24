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Перенос Рождества: результаты опроса украинцев оказались неожиданными
Сторонниками идеи переноса празднования Рождества Христового с 7 января на 25 декабря являются 25% украинцев, тогда как 64% - выступают против такой реформы. Об этом свидетельствуют данные опроса граждан Украины, проведенного группой «Рейтинг» в период с 5 по 8 декабря. Напомним, ранее был развенчан миф российской пропаганды о резком переходе Православной церкви Украины на новый церковный календарь.
Тем не менее, по сравнению с 2016 годом количество сторонников переноса даты празднования одного из трех важнейших христианских праздников увеличилось (в 2016 году за это выступали только 16% опрошенных).
Больше всего сторонников идеи переноса Рождества живет на западе страны — 43%, а наименьшее их количество насчитали на востоке и юге страны — 14% и 15% соответственно.
В опросе приняли участие 2 тысячи респондентов из всех регионов в возрасте от 18 лет.
Напомним, священники Православной церкви Украины объяснили, почему не намерены спешить реформировать церковный календарь.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!