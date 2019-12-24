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В Киеве временно разрешили парковку автомобилей в запрещенных местах на центральных улицах (список)
В период с 24 декабря 2019 года отменили действие дорожных знаков «Стоянка запрещена» в центре Киева, где проходят новогодние мероприятия. «Центр организации общественного движения» Киева перечислил локации, где парковка авто станет возможной на праздники.
В перечне:
- улица Большая Житомирская (от улицы Олеся Гончара до улицы Владимирская);
- улица Михайловская;
- улица Олеся Гончара (от улицы Большая Житомирская до улицы Ярославов Вал);
- улица Стрелковая;
- улица Золотоворотская;
- переулок Рыльский;
- переулок Георгиевский;
- улица Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);
- улица Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);
- улица Прорезная;
- улица Бориса Гринченко;
- переулок Тараса Шевченко;
- улица Софиевская;
- улица Аллы Тарасовой;
- переулок Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);
- улица Малая Житомирская;
- улица Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома № 4 по ул. Трехсвятительской);
- улица Костельная;
- улица Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пров. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).
Запрет восстановят с 8 января 2020 года.
Вместе с тем городская власть призывает киевлян не злоупотреблять временным разрешением парковки, а пользоваться общественным транспортом.
Напомним, «ФАКТЫ» писали об ограничениях движения транспорта по Владимирскому проезду (от Малой Житомирской до Михайловской площади). Зато движение по улице Крещатик на новогодний период продолжается в выходные и праздничные дни.
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