Украина

В Киеве временно разрешили парковку автомобилей в запрещенных местах на центральных улицах (список)

В период с 24 декабря 2019 года отменили действие дорожных знаков «Стоянка запрещена» в центре Киева, где проходят новогодние мероприятия. «Центр организации общественного движения» Киева перечислил локации, где парковка авто станет возможной на праздники.

В перечне:

улица Большая Житомирская (от улицы Олеся Гончара до улицы Владимирская);

улица Михайловская;

улица Олеся Гончара (от улицы Большая Житомирская до улицы Ярославов Вал);

улица Стрелковая;

улица Золотоворотская;

переулок Рыльский;

переулок Георгиевский;

улица Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);

улица Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

улица Прорезная;

улица Бориса Гринченко;

переулок Тараса Шевченко;

улица Софиевская;

улица Аллы Тарасовой;

переулок Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);

улица Малая Житомирская;

улица Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома № 4 по ул. Трехсвятительской);

улица Костельная;

улица Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пров. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Запрет восстановят с 8 января 2020 года.

Вместе с тем городская власть призывает киевлян не злоупотреблять временным разрешением парковки, а пользоваться общественным транспортом.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об ограничениях движения транспорта по Владимирскому проезду (от Малой Житомирской до Михайловской площади). Зато движение по улице Крещатик на новогодний период продолжается в выходные и праздничные дни.



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