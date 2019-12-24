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В Киеве временно разрешили парковку автомобилей в запрещенных местах на центральных улицах (список)

19:11 24 декабря 2019 20
В Киеве временно разрешили парковку автомобилей в запрещенных местах на центральных улицах (список)
Инф. «ФАКТОВ»

В период с 24 декабря 2019 года отменили действие дорожных знаков «Стоянка запрещена» в центре Киева, где проходят новогодние мероприятия. «Центр организации общественного движения» Киева перечислил локации, где парковка авто станет возможной на праздники.

В перечне:

  • улица Большая Житомирская (от улицы Олеся Гончара до улицы Владимирская);
  • улица Михайловская;
  • улица Олеся Гончара (от улицы Большая Житомирская до улицы Ярославов Вал);
  • улица Стрелковая;
  • улица Золотоворотская;
  • переулок Рыльский;
  • переулок Георгиевский;
  • улица Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);
  • улица Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);
  • улица Прорезная;
  • улица Бориса Гринченко;
  • переулок Тараса Шевченко;
  • улица Софиевская;
  • улица Аллы Тарасовой;
  • переулок Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);
  • улица Малая Житомирская;
  • улица Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома № 4 по ул. Трехсвятительской);
  • улица Костельная;
  • улица Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пров. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Запрет восстановят с 8 января 2020 года.

Вместе с тем городская власть призывает киевлян не злоупотреблять временным разрешением парковки, а пользоваться общественным транспортом.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об ограничениях движения транспорта по Владимирскому проезду (от Малой Житомирской до Михайловской площади). Зато движение по улице Крещатик на новогодний период продолжается в выходные и праздничные дни.

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