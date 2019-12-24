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В Украине впервые запустили полный цикл производства артснарядов
Шосткинский казенный завод «Импульс» (входит в состав концерна «Укрборонпром») открыл линию производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения (взрывателей). Напомним, Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием.
Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», тем самым на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.
Запустить линию удалось в рекордные сроки — 9 месяцев, а стоимость установленного оборудования составила 282 млн гривен.
Отмечается, что на новом оборудовании уже изготовили и успешно испытали первую партию взрывателей, которая будет направлена на полигонные испытания.
Напомним, на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении директору госпредприятия «Украинский центр «Безпека», сорвавшему организацию производства боеприпасов по стандартам НАТО на мощностях государственного холдинга «Артем».
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