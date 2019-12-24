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Украина

В Украине впервые запустили полный цикл производства артснарядов

19:42 24 декабря 2019 123
Запущен полный цикл производства боеприпасов: «Укроборонпром» отчитался о важном достижении
Инф. «ФАКТОВ»

Шосткинский казенный завод «Импульс» (входит в состав концерна «Укрборонпром») открыл линию производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения (взрывателей). Напомним, Украина резко поднялась в мировом рейтинге торговцев оружием.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», тем самым на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

Запустить линию удалось в рекордные сроки — 9 месяцев, а стоимость установленного оборудования составила 282 млн гривен.

Отмечается, что на новом оборудовании уже изготовили и успешно испытали первую партию взрывателей, которая будет направлена на полигонные испытания.

Напомним, на днях Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении директору госпредприятия «Украинский центр «Безпека», сорвавшему организацию производства боеприпасов по стандартам НАТО на мощностях государственного холдинга «Артем».

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