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"Давайте забудем о ссорах": Зеленский поздравил с католическим Рождеством
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с католическими Сочельником и Рождеством. Праздничное обращение глава государства опубликовал в своем Facebook.
Он призвал всех украинцев, вне зависимости от конфессиональных предпочтений, забыть о распрях и провести вечер в согласии и единении.
«Каждый из нас стремится, чтобы как можно быстрее в каждый украинской дом пришел мир», — написал президент.
Напомним, социологи констатировали увеличение количества украинцев, готовых к переносу Рождества Христового на 25 декабря.
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