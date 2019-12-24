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Украина

"Давайте забудем о ссорах": Зеленский поздравил с католическим Рождеством

20:15 24 декабря 2019 97
«Давайте забудем о ссорах»: Зеленский поздравил с «католическим» Рождеством
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с католическими Сочельником и Рождеством. Праздничное обращение глава государства опубликовал в своем Facebook.

Он призвал всех украинцев, вне зависимости от конфессиональных предпочтений, забыть о распрях и провести вечер в согласии и единении.

«Каждый из нас стремится, чтобы как можно быстрее в каждый украинской дом пришел мир», — написал президент.

Напомним, социологи констатировали увеличение количества украинцев, готовых к переносу Рождества Христового на 25 декабря.

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