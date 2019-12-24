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Шоу-бизнес

В России ресторан украсили копией памятника с могилы Жанны Фриске (фото, видео)

20:22 24 декабря 2019 269
Фриске
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья, которая недавно вернулась в шоу-бизнес, обнаружила в ресторане под Москвой скульптуру, которая ее шокировала.

Как рассказала Наталья в соцсетях, в заведении была статуя — почти копия памятника, установленного на могиле ее старшей сестры Жанны.

Фриске

«Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ''Нам подарили''. Просто ох***ли, обнаглели», — возмутилась она.

Наталья попросила администрацию убрать статую, но к ней прислушались не сразу. «В общем, в этом заведении говорят, что эта скульптура сделана скульптором, который умер весной. Очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки… От нее отказались, типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Прям один в один, даже рост одинаковый. Вот и что мне с ними делать?» — спрашивала у своих подписчиков женщина.

Позже статую убрали, но осадок остался. Да и всплыли интересные подробности: как оказалось, эту статую под Новый год наряжали в красный колпак, чтобы развлечь посетителей.

«Это либо та компания, которая отливала нам памятник, и от которого мы отказались, отдала им… Но сам факт того, что они отдали им, сам факт того, что они одевают, наряжают его и делают с ним непонятный клоунский обряд, это правда ни в какие ворота не лезет», — пожаловалась Наталья.

Напомним, что ранее Наталья Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в том, что он «тщательно готовился к смерти Жанны».

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