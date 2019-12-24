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Украина

Второй пошел: Дронов вслед за Зайцевой оспорил в Верховном суде приговор по делу о ДТП в Харькове

20:40 24 декабря 2019 84
Геннадий Дронов в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Геннадий Дронов, осужденный за совершение смертельного ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, подал кассационную жалобу на свой приговор в Верховный Суд. Он уже открыл производство по жалобе. Напомним, ранее такую жалобу подала вторая виновница аварии Алена Зайцева.

По данным СМИ, инициатором кассации стал новый адвокат Дронова — Геннадий Токарев.

Он просит суд вернуть дело на новое рассмотрение.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Дронова и Зайцеву к 10 годам лишения свободы. Также они были лишены права управлять авто в течение 3 лет и обязаны выплачивать компенсацию семьям пострадавших.

Напомним, Lexus Алены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке, после чего авто Зайцевой вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов. Шестеро из них погибли, пять человек получили травмы.

В настоящее время Дронов отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области.

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