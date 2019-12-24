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Украина

Гончарук экстренно созвал Кабмин на закрытое заседание: что случилось

22:12 24 декабря 2019 180
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

В эти минуты Кабинет Министров проводит экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, заседание состоится в закрытом формате.

«Формат заседания полностью закрытый — ДСК (для службового користування)», — написал он.

В свою очередь исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в сети о подготовке проектов пятилетнего контракта с «Газпромом» на транзит газа через территорию Украины. По его словам, переговоры состоятся 26 декабря. Он также выразил надежду на то, что процесс можно будет завершить в пятницу, 27 декабря.

21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на брифинге озвучили некоторые параметры будущего транзитного договора по газу между Украиной и РФ.

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