Украина

Боевики «ДНР» перестали пропускать через блокпосты предъявителей временного удостоверения гражданина Украины (справки), выданного украинской Государственной миграционной службой на период оформления паспорта. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Напомним, перед новогодними праздниками очереди на выезде из оккупированных регионов в подконтрольные Украине районы стали особенно впечатляющими.

«ВНИМАНИЕ! Новое правило на ДНР… С украинской справкой не пропускают (справка, что дается при замене паспорта на ID-карту). нужен загранпаспорт», — предупредил в форуме всех, пересекающих линию разграничения на Донетчине, мужчина, наблюдавший такую ситуацию.

По словам очевидца, сложности с документом возникли у одного из проезжавших блокпост боевиков «ДНР» в Еленовке.

«При проверке документов на Еленовке сказали: новое распоряжение. Хорошо, что у человека был загран», — сообщил он.

Эту новость подтверждают и другие участники обсуждения.

«5 ноября ехал в Донецк с такой справкой, предупредили, что из Донецка не выпустят, нужен загран».

«18 числа (18 декабря. — Авт.) в автобусе на Еленовке был свидетелем, как паспортист «ДНР» говорил мужчине, у которого была такая справка, что без паспорта он его назад не пропустит. Справка действительна до 02.20 — что слышал…«

В «официальных» пабликах оккупантов такое распоряжение пока не опубликовано. Однако звонившим на «горячую линию так называемого «МГБ ДНР» или «таможенной службы ДНР», подтвердили, что такое распоряжение уже якобы есть.

«Звонил на горячую линию „таможенной службы ДНР“, спросил про справку (Украинской государственной миграционной службы. — Авт.), они подтвердили. Что теперь делать людям в ситуации, когда есть одна справка и больше никаких других паспортов, неизвестно. Видимо, для людей этот вариант не продумали».

«Я тоже звонила в „МГБ ДНР“, мне ответили — пишите жалобу: б. Шевченко, 26. Сказал, что только по паспорту (украинскому или „паспорту ДНР“. — Авт.) или загранпаспорту я могу пересечь „границу“ (линию разграничения. — Авт.). Замкнутый круг».

Местные жители советуют в случае отсутствия украинского загранпаспорта предъявлять вместе со справкой Миграционной службы ксерокопии старого паспорта, а также обзавестись «паспортом ДНР».

— Для того чтобы активнее получали «паспорта ДНР», все это и задумано! — уверен осведомленный собеседник «ФАКТОВ» с оккупированной территории. — Очереди выстраивают за этим, так сказать, «документом». И тех, кто российские паспорта получает, сначала заставляют получить «паспорт ДНР», хотя в указе Путина об упрощении получения российского гражданства для украинцев ни о каких паспортах «ЛДНР» речи нет. Но кому-то это выгодно. Не знаю, кто в соседней «Луганской республике» этим бизнесом заведует, а у нас в «Донецкой республике» это вотчина Пушилина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для детей до 14 лет процедура пересечения линии разграничения с украинской стороны не изменилась. А вот правила пересечения админграницы с Крымом подростками изменены.

Госпогранслужба Украины также напоминает гражданам, что КПВВ на линиях разграничения работают в режиме зимнего графика.

Скриншоты из социальной сети



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