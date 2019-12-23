Украина

8 дней счастья: главарь "ДНР" отменил комендантский час на Новый год и Рождество

В «распоряжении» главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина сказано о том, что на оккупированной территории с 23:00 31 декабря до 05:00 8 января не будет действовать комендантский час.

К сведению, комендантский час введен в недореспублике с 2014 года. Ограничение передвижения в темное время суток населения и автотранспорта действует на всей территории якобы из-за соображений безопасности. Как не раз рассказывали «ФАКТАМ» жители городов и сел Донетчины, после 17.00−18.00 населенные пункты пустеют. Люди стараются лишний раз из дома не выходить.

Однако «добрый царь» периодически (на Пасху, День шахтера и т. д. ) отменяет своими «указами» этот режим.

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«Гуляй, рванина! Дениска щедрый», — едко прокомментировал в соцсетях новость житель Донецка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в СБУ получили очередные доказательства вербовки террористами «ДНР» и «ЛНР» осужденных.

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