- 13:25 Сказка: на елке Поляковой расцвели орхидеи
- 13:22 Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе
- 13:20 На улицах Николаева появились «доски позора» с адресами злостных должников за тепло
- 13:19 Парень невольно сплясал на обледеневшем крыльце — «танец» стал вирусным в сети
- 13:18 Лев поссорится с близкими, а Водолей найдет друзей: гороскоп на 24 декабря для всех знаков зодиака
- 13:16 8 дней счастья: главарь "ДНР" отменил комендантский час на Новый год и Рождество
- 13:16 Герус манипулирует общественным мнением, утверждая, что импорт э/э из РФ закрыт, — эксперт
- 13:16 К Киевскому апелляционному суду стянули спецназ: что происходит
- 12:57 На Камчатке мужчина убил друга и сделал из него "снеговика"
- 12:42 Под Киевом полицейский выстрелил себе в голову в служебном кабинете: первые подробности
- 12:40 В России на школьной линейке тюремный спецназ показал, как разгоняет митинги
- 12:37 Вместе с Трампом и Путиным: Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week
8 дней счастья: главарь "ДНР" отменил комендантский час на Новый год и Рождество
В «распоряжении» главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина сказано о том, что на оккупированной территории с 23:00 31 декабря до 05:00 8 января не будет действовать комендантский час.
К сведению, комендантский час введен в недореспублике с 2014 года. Ограничение передвижения в темное время суток населения и автотранспорта действует на всей территории якобы из-за соображений безопасности. Как не раз рассказывали «ФАКТАМ» жители городов и сел Донетчины, после 17.00−18.00 населенные пункты пустеют. Люди стараются лишний раз из дома не выходить.
Однако «добрый царь» периодически (на Пасху, День шахтера
Читайте также: У Путина нашли причину для срыва обмена пленными
«Гуляй, рванина! Дениска щедрый», — едко прокомментировал в соцсетях новость житель Донецка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в СБУ получили очередные доказательства вербовки террористами «ДНР» и «ЛНР» осужденных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..