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Опасная игра: во время матча футболистов атаковали пчелы с острыми жалами (видео)
Несмотря на все прелести и преимущества, которыми футбол манит будущих игроков, у этой любимой миллионами игры, оказывается, есть и весьма опасные стороны.
О них рассказывает «Евроспорт».
Издание описывает необычный случай, которые произошел во время матча на Кубок независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед».
В начале второго тайма судье пришлось остановить напряженный поединок из-за того, что на стадион неожиданно прилетело огромное количество пчел, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей.
Участники матча были вынуждены броситься на газон, а потом бежать с поля, чтобы хоть как-то укрыться от насекомых. То же самое сделали запасные игроки и даже некоторые из зрителей.
Данное происшествие позабавило бокового арбитра, который, несмотря на опасность быть покусанным насекомыми, от души посмеялся над произошедшим.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) 22 декабря 2019 г.
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2 #AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
Через некоторое время матч был продолжен. Победу одержал клуб «Янга» со счетом 4:0.
Между тем пчелы, как писали «ФАКТЫ», могут быть по-настоящему опасны. Так, на индонезийском острове Бачан обнаружили самую большую в мире пчелу размером примерно с мышь или с большой палец взрослого человека. Длина тела самки достигает четырех сантиметров. Насекомые оснащены огромными челюстями, как у жука-оленя. Средний размах крыльев особи — около шести сантиметров. Поэтому встреча с такой «пчелкой» может окончиться весьма плачевно.
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