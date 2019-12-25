Мир

Опасная игра: во время матча футболистов атаковали пчелы с острыми жалами (видео)

Несмотря на все прелести и преимущества, которыми футбол манит будущих игроков, у этой любимой миллионами игры, оказывается, есть и весьма опасные стороны.

О них рассказывает «Евроспорт».

Издание описывает необычный случай, которые произошел во время матча на Кубок независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед».

В начале второго тайма судье пришлось остановить напряженный поединок из-за того, что на стадион неожиданно прилетело огромное количество пчел, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей.

Участники матча были вынуждены броситься на газон, а потом бежать с поля, чтобы хоть как-то укрыться от насекомых. То же самое сделали запасные игроки и даже некоторые из зрителей.

Данное происшествие позабавило бокового арбитра, который, несмотря на опасность быть покусанным насекомыми, от души посмеялся над произошедшим.

Через некоторое время матч был продолжен. Победу одержал клуб «Янга» со счетом 4:0.

Между тем пчелы, как писали «ФАКТЫ», могут быть по-настоящему опасны. Так, на индонезийском острове Бачан обнаружили самую большую в мире пчелу размером примерно с мышь или с большой палец взрослого человека. Длина тела самки достигает четырех сантиметров. Насекомые оснащены огромными челюстями, как у жука-оленя. Средний размах крыльев особи — около шести сантиметров. Поэтому встреча с такой «пчелкой» может окончиться весьма плачевно.

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