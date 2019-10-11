Спорт

Гари Линекер свою карьеру начал в 1978 году в клубе «Лестер». Затем перешел в «Эвертон», оттуда — в «Барселону». В 1989 году вернулся в английскую Премьер-лигу, став игроком «Тоттенхэма». А завершил карьеру Линекер в Японии, поиграв два года за «Нагойю». За 16 лет Линекер провел 567 матчей, во время которых забил 330 голов. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории Англии, уступая лишь Бобби Чарльтону и Уэйну Руни. Гари играл за сборную Англии на трех чемпионатах мира. В 1986 году стал лучшим нападающим турнира и получил «Золотую бутсу». Он был первым англичанином, завоевавшим этот трофей. Успех Линекера смог повторить пока только Харри Кейн в 2018 году. Благодаря своей результативности Гари является единственным футболистом в Англии, который стал лучшим бомбардиром в истории трех клубов: «Лестера», «Эвертона» и «Тоттенхэма». Есть у Линекера и еще один рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит. Он — единственный футболист в мировой истории, который за свою долгую карьеру ни разу не получил не только красную, но даже желтую карточку! После завершения выдающейся карьеры Линекер стал популярным спортивным комментатором (напомним, за час работы ведущим жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 Гари Линекеру заплатили более 20 тысяч евро). Гостями его программы «Матч дня» считают за честь стать многие знаменитости. С некоторых пор Линекер, неожиданно для себя, оказался в центре политических страстей, которые терзают Великобританию последние три года. К его мнению прислушиваются миллионы. Его призывают сформировать новую партию и даже возглавить правительство! Линекеру 58 лет. Он поражает своей прекрасной физической формой и охотно делится секретами. Гари ведет подкаст, постоянными зрителями которого являются сотни тысяч интернет-пользователей в разных странах. Оказалось, что бывший футболист — талантливый кулинар. Его рецепты пользуются большой популярностью. Обо всем этом, а также о своей личной жизни и отношениях с женщинами, Гари Линекер рассказал в невероятно откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Кроме моего лабрадора, со мной в доме никто не живет»

— Гари, десять лет назад, 2 сентября 2009 года, вы сыграли свадьбу в Италии с Даниэль Бакс. Тогда вся желтая пресса шумела. Писали, что ваш брак долго не протянет, неизбежно скажется разница в возрасте. В 2016 году вы развелись. Выходит, таблоиды были правы?

— Знаете, мне всегда не нравилось, как вы, журналисты, писали о Даниэль. Да, она на 18 лет моложе меня. Да, снималась в рекламе нижнего белья. Ну и что? Уверяю вас, Даниэль — не пустышка. Я не отношусь к тем мужчинам, которых интересует в женщинах только внешность. Если бы у Даниэль в голове был только ветер, я бы не прожил с ней почти семь лет. Она стала для меня самым близким человеком. Мы и сейчас, после развода, остаемся лучшими друзьями. Даниэль теперь живет в Лос-Анджелесе. У нее своя семья. Но мы переписываемся или созваниваемся с ней три-четыре раза в день. Иногда мне нужен ее совет, иногда ей нужен мой. Мы доверяем друг другу.

Достаточно, думаю, сказать в доказательство этих слов, что мы не стали устраивать бракоразводный процесс с дележом имущества. Послали онлайн запрос об оформлении расторжения брака. Очень удобная услуга. Стоит примерно 500 фунтов (615 долларов по нынешнему курсу. — Ред.). Если бы Даниэль не доверяла мне, вряд ли согласилась бы на такое. Она знает цену деньгам и умеет экономить. Она родилась и выросла в Уэльсе, получила достаточно жесткое воспитание. Свою самостоятельную жизнь Даниэль начала в крохотном домишке, который был больше похож на хижину. Сумела привести его в порядок и выгодно продать. Купила развалюху побольше, отремонтировала и тоже продала. Короче, когда мы с ней познакомились, Даниэль жила в собственном двухэтажном доме с тремя спальнями в Ричмонде. Вот вам и пустышка!

Со своей второй женой Даниэль Бакс Гари в разводе, но признается, что они сохраняют прекрасные отношения. «Мы не ссоримся. Согласитесь, в этом есть некое рациональное зерно», — говорит футболист

— Так почему же вы расстались?

— Дети. У Даниэль есть дочь от ее первого партнера. У меня четверо сыновей от первого брака. Когда мы решили жить вместе, я честно сказал ей, что больше не собираюсь заводить детей. Она согласилась. Однако после пяти лет брака Даниэль изменила свою позицию. Похоже, ее биологические часы сошли с ума. Она только и говорила о том, что хочет родить ребенка. Я напоминал ей, что это не входило в наши планы, мы обо всем договорились. Но с женской природой не поспоришь. Даниэль настаивала.

Понимаете, это был не один разговор и даже не три. Эти выяснения отношений продолжались больше года. Почти каждый день. Мы ссорились. И вот в тот момент, когда я уже был готов согласиться и сказал об этом Даниэль, она вдруг заявила: «Гари, прости, я понимаю, что это не твое решение. И я буду чувствовать себя виноватой всю оставшуюся жизнь. Это несправедливо по отношению к тебе…» И мы приняли решение расстаться. Как я уже сказал, Даниэль живет теперь в Лос-Анджелесе. Два года назад она родила девочку. Незадолго до появления малышки на свет я летал к Даниэль. Мы вместе ходили по магазинам, покупали всякую всячину для будущего ребенка. Было здорово.

— А кто отец девочки?

— Он показался мне хорошим парнем. Нэйт Гринвальд. Он не ревновал. Мы вместе поужинали пару раз. Надежный мужик. Наши созвоны и переписки его не бесят. А еще скажу вам, что наши отношения с Даниэль никогда не были столь замечательными. Мы не ссоримся. Согласитесь, в этом есть некое рациональное зерно.

— С кем-нибудь встречаетесь? Ищите новую партнершу?

— Нет. Возможно, впервые за многие годы я наслаждаюсь жизнью. Мне спокойно на душе. Кроме моего лабрадора, со мной в доме никто не живет. Делаю что хочу и когда хочу. Сыновья часто наведываются в гости, ночуют у меня, я им рад. А вот относительно женщин… Знаете, всю свою сознательную жизнь я провел в браке. И это было здорово. Не жалуюсь. Но сейчас я вдруг ощутил вкус к одиночеству. Думаю, двух браков достаточно. С обеими своими бывшими я поддерживаю прекрасные отношения. Моя первая жена Мишель давно уже перебесилась. Это поначалу она пыталась помешать моему общению с нашими сыновьями. Все это, слава Богу, давно в прошлом. Она живет в Саннингдейле, я — в Барнсе. Наши мальчики знают, что им рады и там, и там.

«Тренеры фактически приказывали нам жениться»

— Значит, не жалеете, что рано женились?

— Это характерно для большинства футболистов моего поколения. Если честно, тренеры фактически приказывали нам сделать это. Я, как сейчас, помню эти советы: «Давай, познакомься с хорошей девчонкой, женись, обустройся». Я их понимаю. Женатый игрок — надежный игрок. Он придерживается спортивного режима, не уходит в загул. На него можно в случае чего повлиять через жену. Вот такие маленькие хитрости.

— Очень трудно поверить, что Гари Линекер с репутацией сердцееда говорит подобные вещи. Неужели вы ни с кем не встречаетесь?

— Красивых женщин вокруг множество. Я не говорю, что меня они больше не привлекают. Рановато мне еще завершать эту карьеру. Однако к новым длительным отношениям не стремлюсь. И честно играю в эту игру. Знакомясь с девушкой, сразу говорю ей об этом. И вовсе не настаиваю на том, что после ужина в ресторане мы обязательно должны закончить вечер в постели. «Это не свидание с вытекающими отсюда последствиями. Это просто дружеский ужин в приятной компании», — говорю я. И держу слово. Поймите, мне очень комфортно жить так, как я живу сейчас. Конечно, я не исключаю эффект удара молнии. С нами, мужиками, такое случается. Но пока я спокоен. Я вообще спокойный человек.

— Именно этим объясняется тот уникальный факт, что вы ни разу не получали желтую и красную карточки?

— Возможно. Думаю, очарование моего спокойствия действовало не только на женщин, но и на футбольных арбитров (смеется). Будь у меня иной характер, вряд ли я смог бы сохранить дружеские отношения с обеими бывшими женами.

Гари Линекер выходил на поле, даже будучи серьезно травмированным

— И как же вы проводите свободное время?

— Встречаюсь с приятелями. Их у меня много. Вся моя компания — такие гурманы! И я в том числе. Мы ходим обедать в лучшие рестораны, пьем прекрасное вино. Короче, наслаждаемся жизнью. Однако мы, точнее я, не можем позволить себе все, что хочется.

— Почему?

— Приходится экономить. Такая жизнь стоит недешево.

— Неужели вам не хватает вашего жалованья спортивного комментатора? Насколько мне известно, вы получаете на BBC 1 миллион 750 тысяч фунтов в год (2 миллиона 155 тысяч долларов. — Ред.).

— Повторяю: я был дважды женат. И у меня четверо сыновей. Это дорогой бизнес (смеется). Поэтому все время приходится экономить и искать дополнительный заработок. Например, регулярно пишу колонку для Observer.

«На чемпионате мира в Мексике страдал от диареи, и парни старались сесть подальше от меня»

— Именно поэтому вы решили снимать подкаст с Дэнни Бейкером?

— И да, и нет. Мне было интересно узнать, как все это работает в Интернете. И мы договорились с Дэнни попробовать. У меня был хороший опыт телекомментатора. Я неплохо держусь перед камерой. Дэнни завоевал популярность как комик. Кроме того, подкаст не ставит перед тобой никаких рамок. Это настолько вольный формат! Ты можешь говорить на любые темы — от того, что вытворял Пол Гаскойн в Италии в 90-м, до проблем подросткового возраста.

— Похоже, эта свобода и сыграла с вами злую шутку. Я сейчас говорю о том случае, когда Бейкер «отпраздновал» рождение сына принца Гарри и Меган Маркл, выставив в Twitter коллаж с супружеской парой с шимпанзе в одежде!

— Дэнни принес извинения! Он не собирался никого обидеть. И он не расист. Если бы Бейкер был таковым, я бы с ним не дружил столько лет. Терпеть не могу расистов.

— Но вы же не станете отрицать, что в этом снимке содержался очевидный намек на смешанную расовую принадлежность новорожденного члена королевской семьи?!

— Мне жаль, что большинство восприняло шутку именно так. Просто нужно немного знать Дэнни, знать то, что он делает в соцсетях. Бейкер частенько и раньше использовал шутливые снимки с шимпанзе. Это его фишка, если хотите. Возможно, в данном случае он не учел всех нюансов. Но тем не менее я считаю, что BBC поступило с ним несправедливо, расторгнув контракт. У Бейкера нынешнее лето выдалось не лучшим.

— Вы обвиняете BBC, а ведь тоже перестали привлекать Дэнни к подготовке вашего подкаста.

— Бейкер сам отказался. Это разные вещи. Он сказал, что не хочет втягивать меня в этот скандал. Тем более что наш подкаст не имел никакого отношения к его шутке. Я согласился, но при любой возможности открыто говорю, что с Бейкером поступили несправедливо, хотя он и допустил ошибку. Его шутки иногда бывают злыми. И это задевает людей. Но он не расист.

— Вы не боитесь, что, защищая Бейкера, рискуете сами попасть под шквал критики и пострадать в результате?

— Плевать. Думаю, это связано с возрастом. Мне скоро 60 стукнет. В следующем году. Уже большой мальчик. И я знаю, что из себя представляю. И свои хорошие стороны, и плохие. Так что обвинить меня в чем-то таком, чего я не делал, практически невозможно.

— И вы продолжаете вести подкаст, который, кстати, пользуется все большей популярностью. Признаюсь, мне он тоже нравится. Приятно слышать не только обзоры футбольных матчей, но и многое другое.

— А что еще, если не секрет?

— Например, ваши анекдоты из жизни.

— О, у меня их много. Я уже рассказывал, как на чемпионате мира в Мексике страдал от диареи и, простите, постоянно портил воздух? Парни старались сесть подальше от меня. Никогда не забуду это унижение. А их шуточки в мой адрес!

— Еще мне нравится кулинарная часть. Вы давно научились готовить?

— В принципе, да. Но у меня не было особой необходимости демонстрировать свои поварские таланты. После второго развода я занялся их совершенствованием. Даже сыновья признают, что я готовлю вкуснее, чем их мать.

— Да, но недавно ваш сын Гарри заявил, что ему нравится вся ваша стряпня за исключением ребрышек, которые вы вечно пережариваете.

— Что вы хотите от 25-летнего нахала?! Если честно, я благодарен Гарри. Он мне теперь очень помогает с подкастом. Соображает в этих вещах. А наши предпочтения в еде, действительно, с недавних пор не сходятся. Дело в том, что я стал все больше задумываться об экологии. Вот собираюсь купить себе электромобиль. Хватит загрязнять воздух! А от экологии до здорового образа жизни один шаг. И я увлекся вегетарианскими блюдами. Сам лично почти отказался от мяса. Но что делать, когда к тебе заваливают на выходные четыре шалопая в возрасте от 22 до 27 лет! Эти троглодиты жаждут мяса! И ребрышки или ростбиф нужно готовить. Уж лучше я наступлю на горло своим новым убеждениям, чем эта четверка закажет себе пиццу или хот-доги с бургерами в какой-нибудь забегаловке.

«Школу фактически не закончил. Не было возможности совмещать учебу и футбол»

— Чем занимаются ваши дети?

— Мой старший Джордж весь в себе. Это у него после страшной болезни, которой он переболел в детстве. Редкая форма лейкемии. Мы с Мишель тогда очень переживали. Все деньги уходили на лечение сына. Слава Богу, парень выкарабкался. Сейчас ему 27. Он увлечен компьютерами, программами. Вот создал приложение к смартфонам и планшетам. Называется Flipper. Вы думаете, я просто так сижу перед вами и все время кручу смартфон в руках? Нет, это я так рекламирую детище своего старшего сына! Правда удобное приложение, попробуйте. Про Гарри мы уже сегодня вспоминали. Он пошел по моим стопам. Нет, не футболиста, а телевизионщика. Задействован в разных проектах. Но как технарь. Тобиасу 23 года. Он у нас диджей. Популярный. Лично я в музыке плохо разбираюсь. Знаете, на BBC был несколько лет назад такой проект. Известным людям предлагали составить небольшой список дисков, которые они хотели бы взять с собой на необитаемый остров. Я оказался неоригинален. Назвал Simply Red, Dire Straits, U2, Эрика Клэптона. Меня подняли на смех. А потом попросили все же назвать любимую мелодию. И тут я добил свою репутацию меломана. Заявил, что больше всего мне нравится мелодия, которая звучит в спортивной радиопрограмме BBC Test Match Special! Так что, к своему великому сожалению, я вряд ли смогу по достоинству оценить музыку, которую крутит Тобиас. Младшему сыну 22. Энгус только заканчивает колледж и еще не определился с тем, чем будет заниматься.

У Гари Линекера четверо взрослых сыновей. На снимке — трое из них

— Ваши дети не испытывали никаких комплексов от того, что их отец мировая знаменитость?

— Надеюсь, что нет. А вот я все время чего-то боялся. Беспокоился о них. Возможно, это из-за болезни Джорджа.

— А сейчас, когда они уже выросли? Волнуетесь за детей?

— Я же нормальный мужик. Конечно, беспокоюсь. Только с возрастом сыновей меняются и поводы для волнений. Маленькие дети — это постоянная нервотрепка. Они шумят. Часто болеют, хотят постоянного внимания. Иногда устаешь от этого. Но не настолько, чтобы их возненавидеть. Это же твои дети! Потом шума становится меньше, а проблем больше. Ты переживаешь, как они будут учиться в школе? Сам-то я школу фактически на закончил. Ушел в 16 лет. Не было возможности совмещать учебу и футбол. А в Британии тогда, к сожалению, не было практики спортивных школ. Я выбрал игру. Но и до ухода из школы учился весьма посредственно. Оценки были, мягко говоря, средние. Уже потом занялся самообразованием. Стал много читать. Интересоваться искусством, политикой.

Сыновья выросли, а поводов для беспокойства стало еще больше. Смогут ли они зарабатывать себе на жизнь? Чем будут заниматься? Где будут жить? С кем познакомятся? Это я о девушках сейчас. И вот тут я, как и каждый, видимо, отец, сталкиваюсь с проблемой. Мне очень хочется помочь сыновьям, но в этом ни в коем случае нельзя переусердствовать. Они должны сами принимать решения, если хочешь, чтобы стали мужиками. Иногда советую, подсказываю, но с наставлениями не лезу.

— Выходит, у вас идеальные отношения с сыновьями?

— Да, за исключением одного. До сих пор не могу приучить их к порядку. Взять хотя бы вчерашний вечер. Я был занят на работе. Возвращаюсь домой, а эти паршивцы заказали себе какую-то снедь. Курьер из Deliveroo привез им заказ. Они все сожрали, а за собой не убрали. Я смотрю на пустые грязные коробки на моем столе и медленно закипаю. «Эй! Уберите!» — кричу. И слышу в ответ: «Через минуту уберем!» — «Нет, так не пойдет! Не через минуту, а немедленно! Слышите? Немедленно! Вот ваши чертовы объедки, а вот мое гребаное мусорное ведро! И вы прекрасно знаете, где оно стоит. Тащите сюда немедленно ваши клятые задницы и наведите порядок! Вы же уже взрослые! Или прикажете вам сопли подтирать?!» Вот такой диалог состоялся у меня с сыновьями вчера.

— Убрали?

— Убрали. Я ведь при всем спокойствии могу и психануть. Они это знают. Но я их люблю. И они это тоже знают, черти. Достаточно заглянуть на мою страничку в Instagram. Там только они. У меня с отцом было иначе. Я его не виню нисколько. Его поколение все такое. Немногословное, без выставления чувств напоказ. Знаете, отец только один раз сказал, что любит меня. И сделал это за несколько дней до своей смерти. Барри Линекер был торговцем в Лестере. Я никогда не мог понять, одобряет он то, что его сын стал футболистом, или нет. Я приехал к отцу в больницу, он был совсем плох. И я решился задать ему вопрос, который мучил меня много лет. «Отец, а ты был удивлен, что из меня вышел неплохой футболист?» И тут он твердо ответил: «Нет. Я всегда знал, что из тебя выйдет толк». При этом крепко сжал мою руку и вдруг произнес: «Я люблю тебя».

Господи! Это было как откровение! Ни разу я не слышал этих слов от отца. «И я люблю тебя, папа!» — сказал я, впервые назвав его папой. Это был волнующий момент. А через несколько дней отца не стало. Мама умерла за два года до него — в 2015-м. Признаюсь, это было тяжело — потерять сначала мать, потом отца за столь короткий промежуток времени. Но это жизнь. Не знаю, кто это сказал первым, но я с этим человеком согласен полностью: «Я уже в том возрасте, когда чаще хожу на похороны, чем на свадьбы». Это грустно. Но тем лучше понимаешь, насколько коротка жизнь. И начинаешь ценить каждый день. Это у моих сыновей еще много дней впереди…

«Моим худшим ночным кошмаром был бы секс с участием хотя бы еще одного чувака»

— Вернемся к вашей бурной молодости.

— А что, такая была?

— Судя по рассказам, которые о вас ходили и продолжают ходить, была. Когда люди слышат фамилию Линекер, они начинают особым образом улыбаться. И говорят: «Гари! Тот еще кобель».

— Серьезно? Чем же это я заработал такую репутацию? Нет, конечно, я мог устроить веселуху, но особого желания никогда не испытывал. Считаю, что вел себя достаточно скромно. И секс не имел такого значения в моей жизни, как можно предположить из упомянутой вами характеристики. Флиртовать любил и люблю. Но именно флиртовать. Не дальше. Так что не стоит делать из меня этакого сексуального хищника.

— Значит, вы никогда не участвовали в групповом сексе? Сейчас ходит множество историй о том, как футболисты любят, если можно так выразиться, командный секс.

— Знаете, я вам так отвечу. Мне приходилось сталкиваться с вещами, которые сегодня назвали бы неприемлемыми. Но я никогда в жизни не участвовал в групповухе. Думаю, моим худшим ночным кошмаром был бы именно такой секс — с участием хотя бы еще одного чувака. Нет уж, спасибо. Одна мысль о том, что я увижу во время секса еще один возбужденный член где-то рядом, вызывает у меня отвращение. Может, кому-то такие вещи нравятся, но только не мне. А к женщинам я всегда относился с уважением. Надеюсь, ни одну из них не обидел. Я говорю сейчас о серьезных вещах. Если честно, старался жить по правилам, которые устанавливали именно женщины. Мне нравится женское общество. Мне нравятся женщины. Нужно уметь вести себя с ними. То, о чем вы спросили, вряд ли можно назвать уважительным отношением. Если хотите, можете считать меня старомодным, консерватором.

— Тогда вы должны негативно относиться к гомосексуалистам. Это так?

— Ничего подобного! Меня удивляет, почему до сих пор ни один футболист не признался публично, что является геем. Не так давно со мной вступил в переписку в Twitter один из них. Он собирался сделать признание — каминг-аут. Просил совета. Я его постарался всячески поддержать. Обещал, что сделаю это публично. И вдруг он написал, что передумал. И удалил нашу переписку. До сих пор не понимаю почему. Знаете, говорю это со всей серьезностью. Если бы я был агентом и узнал, что мой клиент-футболист является голубым, я тут же уговорил бы его на каминг-аут. Понимаете, он стал бы первым футболистом, заявившим о своей гомосексуальности. Первым в истории. В наших сегодняшних реалиях это означает неизбежный успех, взлет карьеры, всеобщее внимание, обложки всех журналов, многочисленные интервью на телеканалах. Это лучший пиар, какой можно только придумать.

И это стало бы прорывом. Уверен, за первым последовали бы еще десятки признаний. Мы живем в такое время. Почему наличие лесбиянок в женском профессиональном спорте, в том числе в футболе, давно никого не удивляет? Чего бояться? Парочки оскорбительных выкриков во время матча? Эти идиоты потом сами заткнутся. Вообще, скажу я вам, меня удивляет, как в СМИ описываются футболисты. У людей складывается впечатление, что все они бухают, нюхают всякую дрянь, трахают все, что движется. В действительности большинство из этих парней вполне нормальные скромные люди. Они пунктуальны, соблюдают режим, дисциплинированны. Поймите, подавляющее большинство хороших игроков выросли в бедности. У них появился шанс вырваться, обеспечить себя и своих близких. И они не засранцы, чтобы все это смешать с грязью ради двух косячков или даже дорожек. Я подчеркиваю: большинство. Конечно, как в любой другой профессии, есть придурки. Но с ними в футболе разбираются довольно быстро. Все-таки это командная игра.

— Завидуете сегодняшним звездам?

— Да. Но речь не о деньгах, хотя я знаю, что сейчас некоторые футболисты зарабатывают за неделю столько, сколько мне платили за год. Я даже рад за этих парней. Завидую в другом. Качество футбольных полей, бутсы, мячи! Сегодня все это на высочайшем уровне. Скорости стали другими. С такими мячами какие финты можно выделывать, какие удары наносить! А еще завидую в том, как клубы стали заботиться о своих звездах. Вспоминаю в этой связи, как мы с Мишель прилетели в Барселону. Мне было 25 лет, ей — 21. С нами долго вели переговоры представители этого клуба, предлагая поселить нас в отеле. Но мы хотели свое жилье. И они пообещали найти для нас квартиру. И вот нас везут из аэропорта в новый дом. Мы с женой уверены, что нас ждет просторное жилье. Мишель одних чемоданов собрала 14 штук. Заходим и видим: скромная двухкомнатная квартирка. И мы жили в ней четыре месяца. Так и спотыкались об наши чемоданы. Но мы не стали жаловаться, устраивать скандал. Я ушел с головой в тренировки и изучение испанского. Мишель тоже решила выучить язык. Нам эта квартирка казалась прекрасной. Всего за год до этого я еще жил вместе с родителями. А тут — собственное жилье!

«Голосовал я за то, чтобы мы остались в ЕС»

— Когда вы почувствовали, что нужно завершать карьеру?

— Это всегда сложный и тяжелый момент для любого игрока. Мне было 33 года, когда принял такое решение. Я тогда играл уже в Японии. Ехал туда в надежде, что протяну еще года три-четыре, но во время матча не смог убежать от защитника. Если говорить точнее, он легко догнал меня, хотя я опережал его на несколько метров. Такого унижения я бы второй раз не перенес…

— Что вы почувствовали, когда объявили о завершении?

— Знаете, лучше Рио Фердинанда (известный английский футболист. — Ред.) никто еще не сказал: «Когда я бросил играть, я даже не знал, как купить себе билет!» И это правда. Пока ты играешь, всеми организационными вопросами занимается клуб. Есть специальные менеджеры, которые обеспечивают тебя билетами, визами, бронью в отеле.

— Как сейчас поддерживаете форму?

— Про питание я уже упоминал. Каждое утро занимаюсь с персональным тренером. Приятно чувствовать твердость. Э, вы опять на меня так смотрите. О той твердости тоже можно сказать, что ее приятно ощущать в 58 лет.

— Вы упоминали сегодня, что начали интересоваться политикой. Что стало поводом?

— Их было несколько. Первый — скандал с ФИФА. Честно скажу, был шокирован масштабами коррупции! Вскрылись такие факты, что только за голову хватайся. Потом меня возмутила история с сирийскими беженцами, которых отказывались принимать страны ЕС. На пляж выбрасывает утонувших детей, а политики рассуждают о том, кто должен заниматься приемом нелегалов. Я все понимаю. Это вопросы сложные. Но почему должны гибнуть простые люди? Они в чем виноваты?

И наконец, наш Brexit. За три недели до референдума, который, как известно, состоялся в июне 2016 года, меня пригласил принять участие в одном мероприятии Майкл Гоув (известный британский политик, консерватор, занимал различные посты в правительствах Дэвида Камерона и Терезы Мэй, сейчас входит в состав кабинета Бориса Джонсона. — Ред.). Он агитировал разных известных людей за то, чтобы они поддержали идею выхода Британии из состава Евросоюза. Там было много красивых речей, потом фуршет. Я подошел к Гоуву и прямо спросил его: «Майкл, это все, надеюсь, не ради того, чтобы вы стали премьер-министром в итоге?» Он честно посмотрел мне в глаза и заявил: «Гари, ни при каких обстоятельствах я никогда не стану выдвигать свою кандидатуру на этот пост». Мы знаем с вами, что произошло недавно. Гоув дважды пытался занять кресло премьера. Разве им можно верить?!

Я всерьез задумался над Brexit. Я не эксперт в подобных вопросах, но умею читать. Стал читать мнение экспертов и пришел к выводу, что Британия вряд ли выиграет, порвав с ЕС. А потом я поехал во Францию на Евро-2016. И случайно оказался в Париже возле памятника Черчиллю. Мне стало интересно, что бы сказал сэр Уинстон обо всем этом. К своему удивлению, я выяснил, что Черчилль выступал за единую Европу. Голосовал я в итоге за то, чтобы мы остались. И был очень расстроен, когда узнал результаты референдума. Решил подчиниться воле большинства. А потом началось! Мы все узнали, сколько вранья залили нам в уши сторонники Brexit. И теперь я активно поддерживаю идею проведения второго референдума.

— Вас призывают идти в политику, сформировать свою партию.

— О нет. Это не для меня. Агитировать людей за то, что считаю правильным, готов 24 часа в сутки. Но мне ненавистны эти лживые рукопожатия, похлопывания по плечу, поцелуи. А главное — пустые обещания. Не мое это.

— Слышал, что вы решили написать мемуары. Почему только сейчас? Многие футболисты делают это практически сразу после завершения карьеры.

— Я всегда говорил себе, что для книги нужна сильная мотивация.

— И вы ее получили?

— Да. Во-первых, к 60 годам можно уже подводить итоги. Во-вторых, мне нужны деньги. Я серьезно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что легенда «Шальке» и сборной ФРГ, вице-чемпион мира 1982 года 69-летний Клаус Фишер бросил вызов Гари Линекеру, повторив свой знаменитый удар «ножницами».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Janice Turner/The Times/The Interview People). Фото Getty Images



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