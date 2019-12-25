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Сдал мочу – гуляй на елке: в РФ у детей перед утренником у губернатора взяли анализы и провели медосмотр

В России, где повара любят потчевать детей довольно опасными блюдами, свое веское слово решили сказать и чиновники.

В частности, в городе Красноярске прошла губернаторская елка, на которую получили приглашение 896 школьников из городов и районов края.

Но чтобы попасть на мероприятие, детям пришлось пройти медосмотр и сдать анализы, пишет Сибирь.Реалии.

Среди гостей были также дети чиновников из городской и краевой администраций.

Чтобы сын смог поехать на елку в Красноярск, жительнице Железногорска Наталье пришлось потратить не один день.

«По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку и был осмотр ребенка. В школе тоже давали справки», — пояснила она.

Сыну Оксаны из Дудинки пришлось посетить даже стоматолога. «Мы проходили медосмотр, сдавали анализы — общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз. Прошли стоматолога, дерматолога и педиатра. Проверяли наличие всех сертификатов прививок, необходимых по возрасту сына», — рассказала Оксана.

«Приглашенных детей заставили сдать все анализы и пройти всех врачей и принести от них справки. Я так понимаю, чтобы рабочий класс чем-нибудь не заразил отпрыска богемы», — возмутился в соцсетях один из жителей Красноярска.

Губернаторская елка проходила в Большом концертном зале краевой филармонии. В здание разрешили войти только детям, а родителям и сопровождающим пришлось дожидаться окончания торжества у входа.

«Внутрь нас не пустили, все ждали на морозе, — пожаловалась жительница Красноярска Юлия Реброва. — А ведь это не один час, детям еще показали спектакль по сказке «Щелкунчик».

«Ребенок, который не был ни разу в БКЗ, без сопровождающего даже гардероб не найдет, не то, что туалет. Уж, на первый этаж могли бы мамашек пустить. Не по-человечески как-то», — сетуют пользователи в соцсетях.

На просьбу прокомментировать ситуацию в пресс-службе Министерства образования Красноярского края ответили, что комментарии будут подготовлены «в установленные законом сроки».

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