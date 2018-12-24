В России детям построили ледовый городок из нечистот (фото)

Украина

В городе Лабытнанги на российском полуострове Ямал общественники бьют тревогу — они утверждают, что ледовый городок, обустроенный накануне Нового года для детворы в центре города, сделали из льда, содержащего фекалии.

Более того, местный активист Станислав Пьяных утверждает, что в озеро, откуда взяли лед, сливают нечистоты из больницы, медицинской лаборатории и даже морга.

«Подрядчики администрации ежегодно оттуда берут лед для детского городка, потому что до чистого льда реки Ханмей далеко ездить. Но в этом году качество этого льда особенно заметно — он желтый, в цвет нечистот», — возмущается общественник.

Подтверждение неестественного цвета льда привела и местная жительница Оксана, которая выложила в Twitter фото ледяных заготовок для городка.

Однако в администрации Лабытнанги считают, что выводы, которые излагает в социальных сетях Станислав Пьяных, не соответствуют действительности. В мэрии опровергли факт сбора льда вблизи канализационных стоков.

В администрации города, тем не менее, заявили, что при строительстве ледовых городков всегда используется лед с протоки, и до сих пор случаев инфекционных заболеваний зафиксировано не было.

«Лед, который применяется при строительстве городков, не предназначен для использования в пищевых целях, на нем катаются, это детские горки», — поставили точку в пресс-службе администрации города Лабытнанги, информирует ФедералПресс.

Очевидно, там надеются, что цвет льда будет замаскирован праздничной подсветкой.

Напомним, на Сахалине построили ледовый лабиринт для детей, в котором нет входа и выхода.

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