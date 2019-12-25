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"Поднимет все": крановый завод выпустил полуэротический календарь – "соперник Pirelli"
Похоже, выход в свет в начале декабря нового полуэротического календаря Pirelli-2019 вызвал приступ ревности у руководства Набережночелнинского кранового завода в России, и это достойное предприятие решило немедля дать ответ итальянцам.
В итоге появился шедевр полиграфии под слоганом «Красота спасет мир», пишет Mash.
В календаре показаны самые актуальные сцены из жизни трудового коллектива — встреча заказчика, прием от него аванса за работу, работа кол-центра
При этом Телеграмм-канал справедливости ради отмечает, что такая традиция давно прижилась на заводе — еще с 2006 года.
«Традиция эта давняя: каждый год делать картиночки по мотивам своей работы. Сперва спрашивают желания коллектива, потом воплощают все свои фантазии (ну почти все) на съемочной площадке», — сказано в сообщении.
Первоначально печатную продукцию украшала только одна девушка, но чуть позже было принято решение привлечь к творческому процессу самых разных моделей, которые, непременно должны являться сотрудницами кранового завода.
В этом году у жаркого проекта появилась еще одна изюминка — представители мужского коллектива, также принявшие участие в эротических съемках.
«Объединение полов превратило создание календаря в настоящее жаркое действо»,— отмечает Mash.
Темой нового календаря стали «обычные и необычные» российские праздники, самыми запоминающими среди которых оказались День рождения водки (31 января), День компьютерщика (14 февраля), День клиента (19 марта) и День космонавтики (12 апреля).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в съемках для календаря Pirelli с охотой принимают участие и многие из самых сексуальных женщин.
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