"Поднимет все": крановый завод выпустил полуэротический календарь – "соперник Pirelli"

Мир

Похоже, выход в свет в начале декабря нового полуэротического календаря Pirelli-2019 вызвал приступ ревности у руководства Набережночелнинского кранового завода в России, и это достойное предприятие решило немедля дать ответ итальянцам.

В итоге появился шедевр полиграфии под слоганом «Красота спасет мир», пишет Mash.

В календаре показаны самые актуальные сцены из жизни трудового коллектива — встреча заказчика, прием от него аванса за работу, работа кол-центра и т. д.

При этом Телеграмм-канал справедливости ради отмечает, что такая традиция давно прижилась на заводе — еще с 2006 года.

«Традиция эта давняя: каждый год делать картиночки по мотивам своей работы. Сперва спрашивают желания коллектива, потом воплощают все свои фантазии (ну почти все) на съемочной площадке», — сказано в сообщении.

Первоначально печатную продукцию украшала только одна девушка, но чуть позже было принято решение привлечь к творческому процессу самых разных моделей, которые, непременно должны являться сотрудницами кранового завода.

В этом году у жаркого проекта появилась еще одна изюминка — представители мужского коллектива, также принявшие участие в эротических съемках.

«Объединение полов превратило создание календаря в настоящее жаркое действо»,— отмечает Mash.

Темой нового календаря стали «обычные и необычные» российские праздники, самыми запоминающими среди которых оказались День рождения водки (31 января), День компьютерщика (14 февраля), День клиента (19 марта) и День космонавтики (12 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в съемках для календаря Pirelli с охотой принимают участие и многие из самых сексуальных женщин.

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