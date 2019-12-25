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Украину зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество
На Католическое Рождество, 25 декабря, в Украине сохранится дождливая погода, а на западе страны (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области) возможен мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра. Напомним, температура воздуха в Киеве 23 декабря соответствовала обычным показателям октября.
Средняя дневная и ночная температура воздуха по стране 25 декабря составит 5−7 градусов тепла, теплее всего будет на аннексированном Крымском полуострове (9−11 градусов) и в Николаевской области (8−10 градусов), а холоднее всего — на западе страны, а также на востоке (2−4 градуса).
В Киеве праздничный день также отметится довольно сильным дождем, температура воздуха днем и ночью составит 5−7 градусов.
В четверг, 26 декабря, начнется постепенное похолодание — температура воздуха днем снизится до 4−6 градусов выше нуля. Солнечно будет только в Луганской области, а в западных регионах страны возможен дождь со снегом.
В Киеве снова ожидается довольно сильный дождь, температура воздуха составит «среднеукраинские» 4−6 градусов выше нуля.
Отметим, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 31 декабря — 1 января в Украине снова начнется потепление.
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