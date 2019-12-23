Украина

Декабрь 2019 года установил в Киеве поразительный рекорд температуры

Температура воздуха в Киеве 23 декабря соответствует обычным показателям октября. Это и не удивительно, ведь ранее среда, 18 декабря 2019 года, стала самым теплым днем месяца за 139 лет. О рекорде сообщила Центральная геофизическая обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, 23 декабря после полудня столбик термометра поднялся до +10,2°С — это повторение максимального значения температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Такой показатель по климатической норме соответствует середине осени, а именно максимальной температуре 25 октября.

Синоптики отмечают, что, возможно, будет превышен и прежний рекордный среднесуточный показатель температуры, который был зафиксирован в 2015 году.

Ранее сообщалось, что синоптики дали неожиданный прогноз погоды на новогодние праздники.

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