22.90 / 23.22 25.29 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Как Владимир Зеленский? Том Круз может баллотироваться в президенты США (видео)

6:55 25 декабря 2019 34
Том Круз
Инф. «ФАКТОВ»

У известного голливудского актера Тома Круза, который осенью встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, есть все шансы занять самый высокий пост в Соединенных Штатах.

В этом убежден американский актер Майлз Фишер, который очень похож на Тома Круза в молодости, пишет «Телепрограмма.про».

Чтобы доказать правильный ход своих мыслей, Фишер даже создал «рекламный ролик», в котором герой культового фильма «Миссия невыполнима» решил стать президентом Америки.

Самое интересное, что зрители подумали, что в ролике снят настоящий Круз и горячо поддержали его!

Ролик так и называется «Том Круз 2020», и в нем Майлз Фишер перечисляет все достоинства кандидата в президенты, иллюстрируя их кадрами из знаменитых фильмов. В частности, двойник актера показывает, как быстро Том Круз может бегать, и заявляет, что эта способность необходима в президентской гонке.

Также актер утверждает, что для возможного американского президента нет невыполнимых миссий, и демонстрирует невероятные трюки, которые тот выполнил без дублера.

Зрители восхитились роликом и заявили, что во время просмотра были уверены, что в кадре снимается настоящий Том Круз. Видео собрало 3,5 миллиона просмотров.

Интересно, что больше всего лайков получил такой комментарий: «Настоящий Том Круз сейчас смотрит и думает: какого черта, когда я успел в этом сняться?!»

Издание напоминает, что двойники знаменитостей нередко добиваются большой популярности. Например, узбекский двойник президента Украины Владимира Зеленского начал сниматься в сериале «Слуга народа». А до этого был простым автомехаником.

Кроме того, многих актеров наверняка вдохновляет пример Рональда Рейгана.

Впрочем, настоящего Тома Круза, похоже, перспективы стать американским президентом пока не сильно вдохновляют: он, как ранее писали «ФАКТЫ», впервые за много лет «по уши» влюбился и не отходит от возлюбленной ни на шаг. Хотя в дальнейшем, возможно, и прислушается к советам поклонников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Рождество Христово

Рождество 2019: красивые поздравления и открытки

Мария Стопник во время выступления на Х-факторе

«Я рада, что покинула проект»: неожиданное признание финалистки «Х-фактора» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер