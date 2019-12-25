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Как Владимир Зеленский? Том Круз может баллотироваться в президенты США (видео)

У известного голливудского актера Тома Круза, который осенью встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, есть все шансы занять самый высокий пост в Соединенных Штатах.

В этом убежден американский актер Майлз Фишер, который очень похож на Тома Круза в молодости, пишет «Телепрограмма.про».

Чтобы доказать правильный ход своих мыслей, Фишер даже создал «рекламный ролик», в котором герой культового фильма «Миссия невыполнима» решил стать президентом Америки.

Самое интересное, что зрители подумали, что в ролике снят настоящий Круз и горячо поддержали его!

Ролик так и называется «Том Круз 2020», и в нем Майлз Фишер перечисляет все достоинства кандидата в президенты, иллюстрируя их кадрами из знаменитых фильмов. В частности, двойник актера показывает, как быстро Том Круз может бегать, и заявляет, что эта способность необходима в президентской гонке.

Также актер утверждает, что для возможного американского президента нет невыполнимых миссий, и демонстрирует невероятные трюки, которые тот выполнил без дублера.

Зрители восхитились роликом и заявили, что во время просмотра были уверены, что в кадре снимается настоящий Том Круз. Видео собрало 3,5 миллиона просмотров.

Интересно, что больше всего лайков получил такой комментарий: «Настоящий Том Круз сейчас смотрит и думает: какого черта, когда я успел в этом сняться?!»

Издание напоминает, что двойники знаменитостей нередко добиваются большой популярности. Например, узбекский двойник президента Украины Владимира Зеленского начал сниматься в сериале «Слуга народа». А до этого был простым автомехаником.

Кроме того, многих актеров наверняка вдохновляет пример Рональда Рейгана.

Впрочем, настоящего Тома Круза, похоже, перспективы стать американским президентом пока не сильно вдохновляют: он, как ранее писали «ФАКТЫ», впервые за много лет «по уши» влюбился и не отходит от возлюбленной ни на шаг. Хотя в дальнейшем, возможно, и прислушается к советам поклонников.

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