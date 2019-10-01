- 11:29 Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
- 11:20 Это недопустимо: Безсмертный обнародовал текст "формулы Штайнмайера"
- 11:05 Оккупанты перебрасывают авиацию по Крымскому мосту
- 11:00 «Аталанта» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:56 Потрясающая находка: под Полтавой дорожники случайно разрыли скифские курганы
- 10:55 Миссия выполнима: Том Круз встретился с Владимиром Зеленским
- 10:47 Вывозили еду в чемодане: туристы из России опозорились на отдыхе в Турции
- 10:30 В Днепре водитель Skoda устроил жуткое ДТП на кладбище
- 10:27 Дзидзьо хотел уйти вместо MARUV: откровенное признание партнерши певца по «Танцях з зірками»
- 10:25 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов
- 10:23 Отмена субсидий, осенний призыв и отказ от мелких монет: что изменилось в Украине с 1 октября
- 10:22 В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым
Миссия выполнима: Том Круз встретился с Владимиром Зеленским (фото)
Знаменитый голливудский актер Том Круз, который прибыл в Украину и засветился в столичном метро на станции «Золотые ворота», встретился с президентом Владимиром Зеленским. Всемирно известный актер, режиссер и продюсер приехал на встречу в Офис президента вечером 30 сентября.
Во время встречи Том Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых фильмов. Это стало одним из поводов его визита в нашу страну. Президент поделился своим опытом в кино и рассказал о привлечении иностранных инвестиций в национальную киноиндустрию. Недавно парламент принял закон о компенсации иностранным производителям, которые будут снимать фильмы в Украине. Он надеется, что этот закон привлечет в Украину инвестиции мощных мировых кинопроизводителей.
Напомним, Том Круз — знаменитый американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трехкратный номинант на премию «Оскар».
Ранее Владимир Зеленский встречался с голливудскими актерами Эштоном Катчером, Милой Кунис и Робин Райт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!