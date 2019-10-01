Миссия выполнима: Том Круз встретился с Владимиром Зеленским (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитый голливудский актер Том Круз, который прибыл в Украину и засветился в столичном метро на станции «Золотые ворота», встретился с президентом Владимиром Зеленским. Всемирно известный актер, режиссер и продюсер приехал на встречу в Офис президента вечером 30 сентября.

Во время встречи Том Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых фильмов. Это стало одним из поводов его визита в нашу страну. Президент поделился своим опытом в кино и рассказал о привлечении иностранных инвестиций в национальную киноиндустрию. Недавно парламент принял закон о компенсации иностранным производителям, которые будут снимать фильмы в Украине. Он надеется, что этот закон привлечет в Украину инвестиции мощных мировых кинопроизводителей.

Напомним, Том Круз — знаменитый американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трехкратный номинант на премию «Оскар».

Ранее Владимир Зеленский встречался с голливудскими актерами Эштоном Катчером, Милой Кунис и Робин Райт.

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