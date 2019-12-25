Зеленский нашел для Арахамии новую должность

Украина

Президент Владимир Зеленский переформатировал состав Национального инвестиционного совета, назначив секретарем совета главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Указ об этом датирован 24 декабря и опубликован на сайте президента.

Заместителем Арахамии стала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, также в состав совета введены спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министры энергетики и экологии Алексей Оржель и инфраструктуры Владислав Криклий, юстиции Денис Малюська, развития экономики Тимофей Милованов

Также в состав совета вошли премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента Игорь Жовква и генеральный директор компании POSCO International Corp. (Южная Корея) Ким Янг-Сан.

Этим же указом Зеленский из состава совета выведены министр иностранных дел Вадим Пристайко, экс-вице-премьер-министр Степан Кубив, экс-министра юстиции Павел Петренко и бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, накануне Зеленский уволил глав сразу двух областных государственных администраций на западе Украины — Закарпатья и Львовщины. О таком решении президент объявил на заседании Совета развития общин и территорий 24 декабря. Там же он пригрозил одному из представителей местной власти, которому показались смешными призывы президента принять участие в программе термомодернизации.



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