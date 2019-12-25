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Зеленский нашел для Арахамии новую должность
Президент Владимир Зеленский переформатировал состав Национального инвестиционного совета, назначив секретарем совета главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Указ об этом датирован 24 декабря и опубликован на сайте президента.
Заместителем Арахамии стала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, также в состав совета введены спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, министры энергетики и экологии Алексей Оржель и инфраструктуры Владислав Криклий, юстиции Денис Малюська, развития экономики Тимофей Милованов
Также в состав совета вошли премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента Игорь Жовква и генеральный директор компании POSCO International Corp. (Южная Корея) Ким Янг-Сан.
Этим же указом Зеленский из состава совета выведены министр иностранных дел Вадим Пристайко, экс-вице-премьер-министр Степан Кубив, экс-министра юстиции Павел Петренко и бывший премьер-министр Владимир Гройсман.
Напомним, накануне Зеленский уволил глав сразу двух областных государственных администраций на западе Украины — Закарпатья и Львовщины. О таком решении президент объявил на заседании Совета развития общин и территорий 24 декабря. Там же он пригрозил одному из представителей местной власти, которому показались смешными призывы президента принять участие в программе термомодернизации.
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