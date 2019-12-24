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Зеленский уволил глав двух областей, потому что "не увидел никакого результата" (видео)
Президент Владимир Зеленский уволил глав сразу двух областных государственных администраций на западе Украины — Закарпатья и Львовщины. О таком решении президент объявил на заседании Совета развития общин и территорий 24 декабря.
При этом Зеленский напомнил о своем обещании оценивать в конце этого года работу каждого.
«Я принял решение их (глав областных администраций. Ред.) уволить — не потому, что они люди неопытные либо нечистые на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», — пояснил Зеленский, который, тем не менее, поблагодарил и главе Закарпатской ОГА Игорю Бондаренко и главе Львовской ОГА Маркиану Мальскому.
Оба были назначены на должность в начале июля 2019 года.
Отметим, что во время заседания Совета развития регионов Зеленский пригрозил одному из представителей местной власти, которому показались смешными призывы президента принять участие в программе термомодернизации. Он заявил, что сообщит людям домашний адрес чиновника, чтобы они грелись у него.
«Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись», — сказал глава государства.
Бондаренко на тот момент являлся директором департамента Минюста, а Мальский — почетным консулом Австрии во Львове.
«ФАКТЫ» также писали о неприятном сюрпризе, который ждал президента во время его летнего визита в Тернопольскую область.
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