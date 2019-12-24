22.89 / 23.21 25.29 / 25.74
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский уволил глав двух областей, потому что "не увидел никакого результата" (видео)

16:59 24 декабря 2019 37
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский уволил глав сразу двух областных государственных администраций на западе Украины — Закарпатья и Львовщины. О таком решении президент объявил на заседании Совета развития общин и территорий 24 декабря.

При этом Зеленский напомнил о своем обещании оценивать в конце этого года работу каждого.

«Я принял решение их (глав областных администраций. Ред.) уволить — не потому, что они люди неопытные либо нечистые на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата», — пояснил Зеленский, который, тем не менее, поблагодарил и главе Закарпатской ОГА Игорю Бондаренко и главе Львовской ОГА Маркиану Мальскому.

Оба были назначены на должность в начале июля 2019 года.

Отметим, что во время заседания Совета развития регионов Зеленский пригрозил одному из представителей местной власти, которому показались смешными призывы президента принять участие в программе термомодернизации. Он заявил, что сообщит людям домашний адрес чиновника, чтобы они грелись у него.

«Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись», — сказал глава государства.

Бондаренко на тот момент являлся директором департамента Минюста, а Мальский — почетным консулом Австрии во Львове.

«ФАКТЫ» также писали о неприятном сюрпризе, который ждал президента во время его летнего визита в Тернопольскую область.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

трудовой стаж

Трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться (таблица)

Спящие собаки

Очаровательные фото щенков, спящих в собачьем «детском саду», покорили сеть (видео)

Выходное пособие

Выход на пенсию: стало известно о еще одном "хитром" налоге

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: идеи для праздничного дизайна (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер