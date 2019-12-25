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Общество и люди

Рождество Христово: чего нельзя делать в праздник

8:59 25 декабря 2019 362
Рождественское полено в камине
Инф. «ФАКТОВ»

В светлый день Рождества Христового, которое христиане западного обряда отмечают 25 декабря, нельзя выполнять тяжелую, грязную работу и другие домашние дела.

Категорически запрещено сердиться, ссориться (в особенности используя бранные слова).

Все эти ограничения действут вплоть до окончания Святок — 6 января. В этот день празднуют Богоявление или День трех королей — в основе праздника лежит сказание о поклонении младенцу Иисусу трех языческих королей, пришедших с дарами в Вифлеем.

Традиционно семьи собираются поздним ужином (после полуночи) с «рождественским поленом» в камине. Это полено могут жечь как несколько часов, так и в течение всех святок. Образовавшиеся головешки, угли и золу принято хранить, чтобы использовать потом при лечении болезней. Также они считаются защитой при грозе и средством для обеспечения плодородия земли (аналогом может быть православный ритуал сохранения крошек с пасхального кулича).

О других традициях праздника читайте в статье «ФАКТОВ» «Рождество у христиан западного обряда: как провести праздник, чтобы год был благополучным».

Напомним, «ФАКТЫ» предложили варианты рождественских открыток и душевных поздравлений.

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