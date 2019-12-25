- 09:09 По Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд: сеть насмешило «достижение» оккупантов
- 09:07 Рано радовалась: телеведущая в прямом эфире узнала о выигрыше в лотерею и заявила, что бросает работу
- 09:05 Криштиану Роналду сменил имидж к Рождеству
- 08:59 Рождество Христово: чего нельзя делать в праздник
- 08:33 «Россия вступает в состав Беларуси»: Лукашенко отличился громким заявлением
- 08:20 Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми
- 08:10 Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: в деле наметился скандальный поворот
- 08:06 Зеленский нашел для Арахамии новую должность
- 08:05 Встреча с Путиным стала важным уроком для Зеленского, дрейф в строну России уже невозможен, — политолог
- 07:38 В сеть попало видео спасения заложницы в Харькове
- 07:31 Огненное затмение 26 декабря: названы знаки зодиака, которых оно коснется
- 07:31 Самое красивое новогоднее печенье: идеи декора
Рано радовалась: телеведущая в прямом эфире узнала о выигрыше в лотерею и заявила, что бросает работу (видео)
Испанская телеведущая Наталия Эскудеро в прямом эфире узнала, что выиграла в лотерею El Gordo, о результатах которой она как раз делала репортаж. Женщина начала бурно радоваться и обратилась с телеэкрана к своим боссам, заявив, что завтра не придет на работу.
Наталия была уверена, что получит приз в размере четырех миллионов евро. Однако на поверку выяснилось, что выигранная ею сумма гораздо скромнее — всего пять тысяч евро.
Эскудеро пришлось извиниться перед ее работодателями и зрителями, многие из которых сочли себя обманутыми. Она пояснила, что в последние несколько месяцев у нее был «трудный период жизни» в связи с личными проблемами. Эскудеро также сказала, что гордится своей работой журналиста, которой занимается уже 25 лет.
A Natalia Escudero, la reportera de TVE que cubría el premio del Gordo de la Lotería en Alicante, también le tocó. Y la conexión es megaépica. pic.twitter.com/nYo3Iypl3i— Pablo Carballo (@pablo_carba) December 22, 2019
Ранее в Испании, как писали «ФАКТЫ», учительница прославилась, превратив себя в наглядное пособие по анатомии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»