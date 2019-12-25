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Рано радовалась: телеведущая в прямом эфире узнала о выигрыше в лотерею и заявила, что бросает работу (видео)

Испанская телеведущая Наталия Эскудеро в прямом эфире узнала, что выиграла в лотерею El Gordo, о результатах которой она как раз делала репортаж. Женщина начала бурно радоваться и обратилась с телеэкрана к своим боссам, заявив, что завтра не придет на работу.

Наталия была уверена, что получит приз в размере четырех миллионов евро. Однако на поверку выяснилось, что выигранная ею сумма гораздо скромнее — всего пять тысяч евро.

Эскудеро пришлось извиниться перед ее работодателями и зрителями, многие из которых сочли себя обманутыми. Она пояснила, что в последние несколько месяцев у нее был «трудный период жизни» в связи с личными проблемами. Эскудеро также сказала, что гордится своей работой журналиста, которой занимается уже 25 лет.

A Natalia Escudero, la reportera de TVE que cubría el premio del Gordo de la Lotería en Alicante, también le tocó. Y la conexión es megaépica. pic.twitter.com/nYo3Iypl3i — Pablo Carballo (@pablo_carba) December 22, 2019

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