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Праздничное преступление: грабитель банка расшвыривал деньги с криком: «Веселого Рождества!»

9:38 25 декабря 2019 51
Дэвид Уэйн Оливер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском городе Денвер (штат Колорадо) полиция задержала грабителя банка. 65-летний Дэвид Уэйн Оливер, совершивший налет на Academy Bank, угрожая кассирам применением оружия (хотя неизвестно, был ли он на самом деле вооружен). На выходе из финансового учреждения он принялся расшвыривать деньги из мешка с криком: «Веселого Рождества!». Сходство с Санта-Клаусом подчеркивала белая борода грабителя.

Как сообщает Reuters, точное количество похищенных денег не сообщается, но речь идет о тысячах долларов. Несколько прохожих подобрали наличные и вернули их в банк. Однако крупная сумма денег все же пропала.

Позже Оливера задержали в расположенном неподалеку кафе Starbucks, где он, судя по всему, просто поджидал полицию, не пытаясь скрыться. Его могут отпустить до суда под залог в размере 10 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотрудницу банка в Подольске, укравшую 300 тысяч гривен, подвела жадность.

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