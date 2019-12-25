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Украина

Снижением тарифов правительство Гончарука забирает повестку дня у оппозиции, — эксперт

11:22 25 декабря 2019 250
Алексей Гончарук
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Снижение тарифов на 30% уже в следующем месяце, которое анонсировало правительство Гончарука, забирает повестку дня у оппозиции и существенно усиливает позиции правящей команды. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Петр Охотин.

«Новости — правительство приняло решение о пересчете тарифа. По словам премьера уже со следующего месяца будет возможность уменьшить тариф на отопление на 30%. Учитывая, что по всем социологическим исследованиям высокие тарифы входят в топ-3 важных проблем для людей, такой шаг значительно усилит электоральные позиции власти. Фактически, правительство Гончарука забирает повестку дня у оппозиции», — заявил эксперт.


Он также отметил, что это первый случай, когда действующее правительство объявило об уменьшении тарифов, а не их росте.


«Стоит отметить, что кому-то Гончарук может понравиться, кому-то нет, каждый имеет право на собственное мнение. Но это первое правительство, которое не поднимает, а уменьшает тарифы. Все привыкли, что тарифы и цены всегда растут. А здесь — наоборот», — считает политолог.


По словам Охотина, такой ход будет принят обществом положительно и увеличит поддержку действующего правительства и президента Зеленского.


«Это в какой-то степени оправдывает надежду избирателей на президента Зеленского, поэтому, после получения уменьшенных платежек, личный рейтинг президента, и власти в целом вероятно пойдет вверх», — подытожил Охотин.

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