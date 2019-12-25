Украина

СМИ предположили, кого из членов Кабмина могут уволить первым

Министра образования и науки Анну Новосад могут уволить из-за негативной реакции общественности. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на материал Lenta.UA. По информации СМИ, Новосад — единственный член правительства, уволить которого просят сразу в четырех петициях к президенту Владимиру Зеленскому.

«Показательной стала история с министром образования Анной Новосад. Не успела она сесть в министерское кресло, как угодила в „профильный“ скандал — экс-нардеп Ирина Фарион в небольшом посте министра образования в Facebook нашла сразу 9 ошибок», — отмечается в материале.

«Это зе-катастрофа. Иного, конечно, я и не ожидала. Однако сделать, по меньшей мере, девять ошибок разного характера — от синтаксических, грамматических до стилистических — Азарову было тоже под силу», — заявила Фарион.

Дальнейшие события продемонстрировали, что проблемы с правописанием — цветочки по сравнению с другими процессами, которые были запущены министром в системе образования и науки.

«Реформирование» системы высшего образования, бездумная «оптимизация» школ — все это получило крайне негативные отклики", — отмечается в материале.

Авторы одной из петиций к главе государства с просьбой уволить министра критикуют следующие инициативы Новосад:

- отмену существующих надбавок учителям и увеличение продолжительности их рабочей недели;

- закрытие школ в сельской местности;

- существенное сокращение сети учреждений высшего образования;

- осложнения процедур восстановления и перевода студентов в другие высшие учебные заведения и на другие специальности, в т. ч. украинские студентов из-за границы;

- сокращение количества студентов, получающих стипендии;

- ликвидацию научных и отраслевых учреждений, а также Национальной академий наук и т. д.

«Поддержка таких „псевдореформ“ свидетельствует или о непрофессионализме новых руководителей Министерства образования и науки, или об их сознательном желании провести некий „социальный эксперимент“ с непонятными для обычных граждан целями и последствиями. Указанные выше „реформы“, касающиеся судьбы миллионов учителей, преподавателей, учащихся и студентов в Украине, дестабилизируют работу отечественных образовательных и научных учреждений», — рассказали авторы петиции.

СМИ отмечают, что после нового года будет понятно, инициирует ли Зеленский отставку Новосад. При этом не исключается возможность, что министр образования может быть не единственной среди команды Гончарука, кого могут уволить.

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