Дело Шеремета: Кузьменко будет судиться с Аваковым

Украина

После того, как музыкант Андрей Антоненко подал иск в Печерский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля, подобным образом поступила и другая подозреваемая в деле об убийстве Павла Шеремета — медик Юлия Кузьменко.

Как сообщает «Главком», гражданский иск против Министерства внутренних дел и министра Арсена Авакова попал к судье Печерского райсуда Сергею Вовку, который ранее принял решение об аресте Юлии Кузьменко. Медик будет защищать собственную честь, достоинство и деловую репутацию, третьим лицом по делу является телерадиокомпания «Украина».

Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека пояснила, что 13 декабря в программе «Свобода слова Савика Шустера» Аваков заявил, что ее подзащитная отказалась давать показания по делу убийство Шеремета. Это, по словам защитника, является недостоверной информацией.

«Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Такого протокола нет, потому что допроса не было. Допрос, на котором она давала показания, был уже после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута», — отметила Виктория Дейнека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Апелляционный суд отказал защите Юлии Кузьменко в изменении меры пресечения и оставил ее под стражей.

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