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Дело Шеремета: суд принял решение по Юлии Кузьменко
В Киеве суд, рассматривавший апелляцию на содержание под арестом медика Юлии Кузьменко, которая проходит подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, оставил ее под стражей.
«У меня нет слов», — так прокомментировал решение судей ее адвокат Владислав Добош.
Суд отказал изменить меру пресечения Юлии Кузьменко даже несмотря на то, что ее бывший супруг во время судебного заседания заявил, что в ночь, когда закладывалась взрывчатка под машину Шеремета Юлия была дома.
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