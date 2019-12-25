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Поймали на горячем: задержан полицейский, который продавал cлужебную информацию в Россию
Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала следователя из Харьковской полиции за незаконную продажу информации с ограниченным доступом, в том числе, и в Россию. Ранее СБУ разоблачила руководителей нескольких подразделений ГУ Нацполиции в Киеве, которые «крышевали» притоны.
В военной прокуратуре Центрального региона Украины сообщили, что старший лейтенант ГУ НП в Харьковской области распространял информацию о лицах, хранящуюся в автоматизированной подсистеме «Ризик» ИТС АПК «Гарт-1», базах данных «Аркан», «АРМОР». Следствие установило, что 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 полицейский получил деньги за свои «услуги» на общую сумму 16 350 гривен.
«Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом. 24 декабря 2019 года был задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 гривен, после чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со своим знакомым избил человека и отобрал золотую цепочку и сумку с ценными вещами. Потерпевший получил серьезные травмы и попал в больницу.
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