22.93 / 23.22 25.31 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Поймали на горячем: задержан полицейский, который продавал cлужебную информацию в Россию

13:56 25 декабря 2019 122
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

Военная прокуратура Киевского гарнизона задержала следователя из Харьковской полиции за незаконную продажу информации с ограниченным доступом, в том числе, и в Россию. Ранее СБУ разоблачила руководителей нескольких подразделений ГУ Нацполиции в Киеве, которые «крышевали» притоны.

В военной прокуратуре Центрального региона Украины сообщили, что старший лейтенант ГУ НП в Харьковской области распространял информацию о лицах, хранящуюся в автоматизированной подсистеме «Ризик» ИТС АПК «Гарт-1», базах данных «Аркан», «АРМОР». Следствие установило, что 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 полицейский получил деньги за свои «услуги» на общую сумму 16 350 гривен.

«Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом. 24 декабря 2019 года был задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 гривен, после чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со своим знакомым избил человека и отобрал золотую цепочку и сумку с ценными вещами. Потерпевший получил серьезные травмы и попал в больницу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Зеленский

Зеленский может уйти с поста президента раньше срока: озвучен прогноз

Кейт Миддлтон с фотоаппаратом

Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер