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Получали по 2 тысячи долларов ежемесячно: полицейские боссы «крышевали» бордели в Киеве
Сотрудники СБУ разоблачили руководителей нескольких подразделений ГУ Нацполиции в Киеве, которые «крышевали» притоны. Ранее правоохранители пресекли контрабанду в РФ запчастей для боевых самолетов.
Пресс-служба СБУ сообщает, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали создали преступную схему по обложению «данью» владельцев притонов. За «крышевание» сутенеры каждый месяц платили подполковнику и капитану полиции по $ 2000.
Задокументировано несколько фактов получения взяток. Обоим полицейским сообщили о подозрении.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали артиллериста террористической организации «ЛНР» — его обучали в России. Боевик дал ценные показания о преступлениях оккупантов на Донбассе.
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