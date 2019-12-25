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Происшествия

В ночь перед Рождеством в Харькове подорвали банкомат (фото)

14:01 25 декабря 2019 59
В ночь перед Рождеством в Харькове подорвали банкомат (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В рождественскую ночь в Харькове подорвали банкомат Ощадбанка, расположенный на первом этаже пятиэтажного дома на улице Академика Волкова. Напомним, ранее в Харькове подрывники банкомата растеряли по дороге солидную часть украденного.

Информация об инциденте поступила в полицию около 3:28.

«Никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается», — сообщили в полиции.

Уже установлено, что подрывники использовали самодельное взрывное устройство.

Правоохранители показали фото с места преступления.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали киевлянина и иностранца, которые подозреваются в подрыве банкомата «Ощадбанка» в Киеве в ночь на 30 ноября.

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