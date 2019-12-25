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В ночь перед Рождеством в Харькове подорвали банкомат (фото)
В рождественскую ночь в Харькове подорвали банкомат Ощадбанка, расположенный на первом этаже пятиэтажного дома на улице Академика Волкова. Напомним, ранее в Харькове подрывники банкомата растеряли по дороге солидную часть украденного.
Информация об инциденте поступила в полицию около 3:28.
«Никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается», — сообщили в полиции.
Уже установлено, что подрывники использовали самодельное взрывное устройство.
Правоохранители показали фото с места преступления.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали киевлянина и иностранца, которые подозреваются в подрыве банкомата «Ощадбанка» в Киеве в ночь на 30 ноября.
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