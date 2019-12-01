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Иностранец и киевлянин-наркоман: полиция рассказала подробности о подрывниках отделения "Ощадбанка" (фото)
Полиция задержали двух человек, которые подозреваются в подрыве банкомата «Ощадбанка» в Киеве в ночь на 30 ноября. Это 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.
Как сообщили в Нацполиции, во время санкционированных обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства — автомобиль, инструменты и часть денег.
Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, банкомат подорвали в Днепровском районе столицы по ул. Энтузиастов, 11. Неизвестные воспользовались газо-воздушной смесью. Они забрали кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал.
Напомним, аналогичный подрыв банкомата был ранее в Первомайске Харьковской области. А в Харькове подрывники банкомата растеряли по дороге солидную часть украденного.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!