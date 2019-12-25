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Боец ВСУ делает иконы из проволоки, которую находит на передовой под Донецком (фото)
На Донбассе 59-летний боец ВСУ Анатолий, служащий по контракту, в свободное время делает из проволоки иконы. Свою мастерскую он обустроил на позициях, которые располагаются в нескольких сотнях метрах от оккупированного Донецка.
За основу армеец берет обычную липовую кухонную доску. С помощью кусачек выкладывает на ней белым проводом контуры рисунка. Затем заполняет его измельченными цветными проволочками и закрепляет все лаком. Материал для своих работ военный находит рядом, прямо на позициях.
«Я нигде этому не учился и делаю это только по зову души. Когда тревожно, когда волнуюсь, я прихожу сюда, мастерю и отдыхаю душой. Когда иконы готовы, дарю их побратимам. Надеюсь, что служат ребятам оберегами», — рассказывает боец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в ВСУ служит боец Александр (позывной «Кувырок»), хобби которого — вывешивать над позициями боевиков украинские флаги. С 2015 года Александр уже успел сменить пять флагов над позициями противника, первый из которых — на оккупированной части Луганской области в районе Попасной.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».