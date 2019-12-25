Боец ВСУ делает иконы из проволоки, которую находит на передовой под Донецком (фото)

Украина

На Донбассе 59-летний боец ВСУ Анатолий, служащий по контракту, в свободное время делает из проволоки иконы. Свою мастерскую он обустроил на позициях, которые располагаются в нескольких сотнях метрах от оккупированного Донецка.

За основу армеец берет обычную липовую кухонную доску. С помощью кусачек выкладывает на ней белым проводом контуры рисунка. Затем заполняет его измельченными цветными проволочками и закрепляет все лаком. Материал для своих работ военный находит рядом, прямо на позициях.

«Я нигде этому не учился и делаю это только по зову души. Когда тревожно, когда волнуюсь, я прихожу сюда, мастерю и отдыхаю душой. Когда иконы готовы, дарю их побратимам. Надеюсь, что служат ребятам оберегами», — рассказывает боец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в ВСУ служит боец Александр (позывной «Кувырок»), хобби которого — вывешивать над позициями боевиков украинские флаги. С 2015 года Александр уже успел сменить пять флагов над позициями противника, первый из которых — на оккупированной части Луганской области в районе Попасной.



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