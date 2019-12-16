Меняет флаги боевиков на украинские: боец ВСУ рассказал о рискованном хобби (видео)

Украина

На Донбассе в ВСУ служит боец Александр (позывной «Кувырок»), хобби которого — вывешивать над позициями боевиков украинские флаги. Ранее в оккупированном Донецке неизвестные патриоты вывесили украинский флаг в микрорайоне Мирный.

Как сообщает UATV, воюющий с 2015 года Александр уже успел сменить пять флагов над позициями противника, первый из которых — на оккупированной части Луганской области в районе Попасной.

Боец вспоминает, что боевики, когда увидели украинские флаги, то разозлились и начали стрелять. Однако сбить флаги им не удалось — сине-желтое и черно-красное полотнища высели высоко на металлической конструкции.

Теперь, где бы ни служил, Александр старается проводить такие операции. Обычно он ходит за «трофеями» по ночам. За ловкость военнослужащий и получил свой позывной. Боец также рассказал, что каждое утро на позициях ВСУ звучит украинский гимн. А еще Александр мечтает установить украинский флаг на флагштоке возле здания облгосадминистрации во временно оккупированном Луганске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 октября украинские волонтеры поздравили жителей оккупированного Донбасса с праздником Покрова и Днем защитника Украины. Из Марьинки в сторону Донецка был запущен огромный флаг Украины на синих и желтых гелевых шарах. Флаг уже был замечен над Петровским районом Донецка.

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