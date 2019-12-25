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Общество и люди

Жизнь продолжается: в "мертвой" Припяти установили новогоднюю елку — впервые за 33 года (фото)

15:15 25 декабря 2019 199
Новогодняя елка в Припяти
Инф. «ФАКТОВ»

В Припяти, которую туристы стали активно посещать после выхода сериала НВО «Чернобыль», впервые с момента аварии на ЧАЭС в 1986 году установили новогоднюю елку.

Как передает ZIK, ель установили возле одного из центральных зданий Припяти — Дворца культуры «Энергетик». Сообщается, что на открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.

Город находится на расстоянии трех километров от Чернобыльской АЭС. До аварии в Припяти проживало 47,5 тысяч человек.

Эксклюзивный материал «Бывший директор ЧАЭС Брюханов: в день взрыва в Припяти была моя беременная дочь» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото ZIK.

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