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Жизнь продолжается: в "мертвой" Припяти установили новогоднюю елку — впервые за 33 года (фото)
В Припяти, которую туристы стали активно посещать после выхода сериала НВО «Чернобыль», впервые с момента аварии на ЧАЭС в 1986 году установили новогоднюю елку.
Как передает ZIK, ель установили возле одного из центральных зданий Припяти — Дворца культуры «Энергетик». Сообщается, что на открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими детскими фотографиями.
Город находится на расстоянии трех километров от Чернобыльской АЭС. До аварии в Припяти проживало 47,5 тысяч человек.
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Фото ZIK.
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