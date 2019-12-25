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В лучших традициях Януковича: политолог заявил, что в ГФС дали команду давить на бизнес
Предприниматели — плательщики акцизного сбора массово жалуются на репрессии со стороны первого заместителя главы Главного оперативного управления Госфинслужбы Владимира Мацюка. Об этом сообщил на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.
По его данным, ГФС поручила региональным отделениям жестко выбивать из предпринимателей платежи. Мацюк, который исполняет обязанности главы управления на время отпуска Геннадия Лисового, развернул кампанию по вымогательству и давлению на бизнес.
«Вернул атмосферу времен Семьи и Минздоха: когда на бизнес жестко наезжали и выбивали все, даже наперед. Методы и принципы те же, их невозможно не узнать… Тем, кто не хочет героически закрыть собой бюджетную дыру, настойчиво угрожают уголовными делами», — отметил блогер.
Голобуцкий подчеркнул, что вместо обещанного «благоприятного для инвестиций климата» ГФС выдавливает инвестиции из экономики. Как следствие — рекордное падение промпроизводства к концу 2019 года на 6,9%, хотя еще в марте динамика была положительной — рост 12%.
«Если отечественных предпринимателей придавить так, чтобы они закрыли свои бизнесы и даже свалили из страны, то это, в принципе, действительно очистит место для внешних инвесторов. Кабмин именно это имел в виду?» — подытожил блогер.
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