Украина

В Харькове под зданием ОГА протестовали против возможной выдачи России подозреваемых в кровавом теракте 2015 года (видео)

Возле здания Харьковской облгосадминистрации прошла акция против возможного обмена арестованных Владимира Дворникова, Сергей Башлыкова и Виктора Тетюцкого, которые обвиняются в теракте, произошедшем в феврале 2015 года возле местного Дворца спорта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Если кто-то из ветвей власти соглашается обменять убийц-террористов на военнопленных, то эта ветвь власти берет на себя ответственность за убийства, которые совершили террористы, отождествляется с ними и таким образом берет на себя ответственность за убийства. Это для нас неприемлемо», — заявил, выступая перед участниками акции настоятель храма Иоанна Богослова Виктор Маринчак.

Суспільне.UA сообщает, что родственники погибших в теракте свою позицию встретились с главе Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру.

По итогам переговоров, Андрей Дидык, потерявший при теракте сына, сказал в обладминистрации поддерживают позицию пострадавших, но есть вещи, которые от них не зависят.

Перед облгосадминистрацией подожгли шину.

Ранее от президента Зеленского потребовали не включать в список на обмен бывших «беркутовцев», которые проходят по делу о расстрелах на Евромайдане.

Фото: Суспільне.UA

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