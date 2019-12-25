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Украина

Электричество из России в Украину не пойдет: Зеленский подписал важный закон

18:12 25 декабря 2019 402
Линии электропередач
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Этот документ Рада приняла 4 декабря 2019 года.

Официальное интернет-представительство президента сообщает, что закон, в частности, устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, которая импортируется из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Но оговаривается, что Кабмин Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Ранее сообщалось, что из-за «поправки Геруса» стал возможен импорт электроэнергии из России и Беларуси — это поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Украина впервые за четыре года возобновила коммерческие поставки электроэнергии из РФ в октябре 2019 года, а уже в ноябре общий объем импорта превысил экспорт.

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