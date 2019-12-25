- 18:42 В Одессе избили женщину-военнослужащую: министр обороны резко отреагировал
- 18:12 Электричество из России в Украину не пойдет: Зеленский подписал важный закон
- 17:43 Стало известно, когда Шулявский мост в Киеве откроют для транспорта
- 17:29 Свитолина рискует пропустить Олимпиаду-2020 из-за конфликта с федерацией: что известно
- 17:28 Скандал с чиновниками Полтавской ОГА: взятки брали даже шпротами
- 16:53 В Харькове под зданием ОГА протестовали против возможной выдачи России подозреваемых в кровавом теракте 2015 года
- 16:45 В Украине испытали первую артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО: опубликовано видео
- 16:38 В лучших традициях Януковича: политолог заявил, что главный оперативник ГФС Мацюк дал команду давить на бизнес
- 16:13 Рекорды не только погодные: в декабре в Киеве родилось невероятное количество двоен
- 16:13 Высокопоставленных чиновников СБУ уличили в вымогательстве "откатов" у бизнесменов
- 15:48 Все дело в наркозе: в сети назвали причину ЧП в больнице Каменского
- 15:34 В Украине запустили реестр должников: кто в него попал и что им грозит
Электричество из России в Украину не пойдет: Зеленский подписал важный закон
Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии». Этот документ Рада приняла 4 декабря 2019 года.
Официальное интернет-представительство президента сообщает, что закон, в частности, устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, которая импортируется из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Но оговаривается, что Кабмин Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
Ранее сообщалось, что из-за «поправки Геруса» стал возможен импорт электроэнергии из России и Беларуси — это поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Украина впервые за четыре года возобновила коммерческие поставки электроэнергии из РФ в октябре 2019 года, а уже в ноябре общий объем импорта превысил экспорт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!