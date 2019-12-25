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Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за медали Олимпиады в Токио-2020 (фото)
Украинские олимпийские чемпионы и призеры Токио-2020 могут рассчитывать на солидные премиальные за медали, добытые летом будущего года в столице Японии.
Так, за «золото» спортсменам полагается от государства 125 тысяч долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на момент получения), за «серебро» — 80 тысяч, а за «бронзу» — 55 тысяч в американской валюте.
Об этом рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин. «Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются, как на предыдущих трех зимних и летних Олимпийских играх (в Сочи-2014, Рио-2016 и Пхенчхане-2018. — Авт.). Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются», — отметил чиновник в комментарии телеканалу «XSPORT».
Напомним, что на последних Летних играх в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 11 медалей — 2 золотые (гимнаст Олег Верняев и байдарочник Юрий Чебан), 5 серебряных (стрелок Сергей Кулиш, гимнаст Олег Верняев, борец Жан Беленюк, пятиборец Павел Тимощенко и женская команда по фехтованию на сабле) и 4 бронзовые (саблистка Ольга Харлан, прыгун в высоту Богдан Бондаренко, гимнастка Анна Ризатдинова и мужская команда байдарочников в двойке).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рискует пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины.
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