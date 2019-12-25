Мир

Путин снова поиграл в хоккей: как ему ни поддавались, президент России не забил (видео)

Президент РФ Владимир Путин участвовал в предновогодней игре Ночной хоккейной лиги, прошедшей на катке на Красной площади. Ранее «хозяин» Кремля уже играл в хоккей и рассмешил сеть падением, которое попало на видео.

Telegram-канал 360tv.ru сообщает, что Путин, по традиции, вышел на лед под 11 номером. Он выступал в команде красных цветов вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и ветеранами хоккея: Павлом Буре, Валерием Каменским, Сергеем Федоровым, Алексеем Касатоновым…

В составе соперников были два губернатора: подмосковный — Андрей Воробьев, тульский — Алексей Дюмин, а также бизнесмены Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, Владимир Потанин, саксофонист Игорь Бутман…

В сеть снова попало забавное видео, на котором явно заметно, как на хоккейной площадке все пытаются угодить игроку под номером 11. Но все оказалось бесполезным!

В итоге команда Путина предсказуемо победила, счет 8:5.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отказался играть с Путиным в хоккей — стала известна причина.

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