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Мир

Еда будущего: в Британии начали продавать хлеб из сверчков (фото)

1:32 26 декабря 2019 30
Сверчок
Инф. «ФАКТОВ»

В отличие от украинцев, которые с негодованием относятся к найденным в хлебе насекомым, британцы воспринимают их появление как признак новой, прогрессивной еды будущего.

Так, в городе Норидж производитель еды из насекомых We are Grub запустил лимитированную серию хлеба Crunchy Cricket («Хрустящий сверчок»), в состав которого вошли пшеничная мука, вода и сушеные измельченные сверчки, из которых получается «чрезвычайно вкусный батон с хрустящей отделкой», пишет ТАСС.

На приготовление одной буханки такого хлеба уходит примерно 336 насекомых.

«Сверчки — это действительно новый и захватывающий пищевой ингредиент. Они невероятно полезные и очень вкусные вопреки предубеждениям людей», — утверждает директор пекарни Roberts Bakery Стюарт Спенсер-Калнан.

Эксперты заявляют, что сверчки полезны для здоровья кишечника и содержат множество питательных веществ, соответственно, в хлебе из этих насекомых больше белка, чем в обычном. Они также отмечают, что сверчки более безопасны для экологии, чем скот, так как они питаются биоотходами, быстро растут и размножаются, потребляют мало воды и почти не производят парниковые газы.

Диетолог Адель Уолстенхолм рассказала, что употребление сверчков в пищу вряд ли можно считать сенсацией. «Мы просто возвращаемся к своим корням. Учитывая изменения климата и массовую перемену в отношении к мясу как пище, мы осознаем необходимость искать альтернативные источники белков. Нам также не стоит забывать, что эти же насекомые могут быть важным источником жиров», — считает она.

По данным ООН за 2018 год, в мире более 2 млрд. человек питаются насекомыми, причем для многих из них это поколенческая традиция; они употребляют в пищу более 1,9 тыс. видов насекомых. В 2013 году ООН признала насекомых едой будущего. C 2017 года хлеб из сверчков можно найти в Финляндии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном ноу-хау в пищевой сфере — его автором стала юная школьница из Мариуполя. Вместе со своим учителем они, похоже, решили проблему утилизации пищевых отходов в полиэтиленовой упаковке.

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