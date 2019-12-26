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Три дня на "обнуление" отношений: в РФ прокомментировали сроки подписания договора о транзите
Министр энергетики РФ Александр Новак, участовавший в переговорах по газу между Украиной и Россией, заявил, что до 29 декабря должно быть подписано мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Об этом он сказал в интервью российскому РБК.
«До 29 декабря будет подписано мировое соглашение, будут отозваны все иски, сняты все аресты с имущества „Газпрома“ в Европе. Таким образом, мы обнулим все взаимные судебные претензии, как и планировали», — заявил российский министр.
При этом он уточнил, что речь не идет о решении Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов.
Также Новак добавил, что к 28−29 декабря «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор газотранспортной системы Украины» могут подготовить для подписи межоператорское соглашение, где будут прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор.
Также глава Минэнерго России не исключил участие своей страны в финансировании ГТС Украины, если такое предложение поступит.
Кроме того, он допускает продажу газа не только «Нафтогазу», но и другим украинским компаниям по рыночным ценам.
«Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только „Нафтогазу“, но и другим украинским компаниям. Они могут купить газ по реверсу, есть возможность купить у нас, это рынок. Пусть приходят, мы продадим. Цена будет рыночной: для Украины это означает более низкую стоимость, чем та, по которой страна сейчас покупает наш же газ по реверсу у посредников», — сказал Новак.
Напомним, что 20 декабря в Минске Украина и Россия подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований. Договор будет заключен сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. Его подписание ожидается до конца этого года. Объемы транзита российского газа через Украину составят в 2020 году — 65 миллиардов кубометров, в 2021—2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против «Газпрома».
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