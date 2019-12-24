Украина

У Путина могут отказаться: Витренко рассказал о рисках соглашения по транзиту (видео)

Несмотря на ожидаемые выгоды от заключения контракта на транзит газа из РФ через Украину, такой шаг в то же время несет в себе и определенную долю рисков для нашей страны.

Об этом заявил в эфире Громадського исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против Газпрома.

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла. Это очень большой риск», — отметил Витренко.

По его словам, нельзя сбрасывать со счетов того, что даже договоренности, которые были достигнуты, не будут реализованы. Поэтому украинская сторона работает над системой договоров для снижения такого риска.

Также «Нафтогаз» планирует перенести точки передачи газа на границу Украины и России. По его словам, на переговорах с Россией «рабочим вариантом» было, что между Газпромом и украинским Оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на украинско-российской границе.

«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в частности и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину», — сказал Витренко.

Он добавил, что это «логический процесс», и Нафтогаз много времени пытается, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и Россия договорились о заключении нового пятилетнего контракта на транзит российского газа по территории нашей страны. Причем в правительстве Украины ожидают, что тариф на транзит газа будет расти обратно пропорционально объемам прокачиваемого топлива (на данный момент «Газпром» гарантирует транзит в 2020 году 65 млрд кубических метров топлива, а в 2021−22 годах — по 40 миллиардов кубометров).

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