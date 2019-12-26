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Трагедия в королевской семье: покончил с собой бывший зять короля Норвегии

5:30 26 декабря 2019 239
Зять короля Норвегии
Инф. «ФАКТОВ»

Писатель Ари Бен, бывший муж нашедшей свое счастье с шаманом из Голливуда принцессы Марты Луизы покончил жизнь самоубийством.

Ему было 47 лет, передает NRK.

Король Харальд и королева Соня выразили соболезнования по поводу смерти бывшего зятя. Представитель семьи попросил общественность «уважать частную жизнь родных Бена» в предстоящий сложный период.

Его последней вышедшей книгой стал роман «Инферно». Ари Бен сказал, что эта книга жестко отражает его внутреннее состояние в последнее время.

Агентство напоминает, что Марта Луиза вышла замуж за Ари Бена в 2002 году. У них родились твое дочерей. В 2016-м супруги развелись, а через некоторое время принцесса завела отношения с американским целителем Шаманом Дуреком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь короля Норвегии Харальда V и старшая сестра наследного принца Хокона Марта Луиза вынуждена отказаться от титула принцессы из-за своей связи с темнокожим американцем Шаманом Дуреком.

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