- 07:05 Новый год 2020: открытки и поздравления коллегам
- 06:49 На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж
- 05:55 Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров
- 05:30 Трагедия в королевской семье: покончил с собой бывший зять короля Норвегии
- 04:58 Три дня на "обнуление" отношений: в РФ прокомментировали сроки подписания договора о транзите
- 04:25 "Лучшая эрекция в микрорайоне": сексолог рассказал, как сделать новогоднюю ночь незабываемой
- 03:50 Цукерберг отдыхает: нейросеть «Цукербот» ответила на вопросы журналистов
- 03:20 Увеличился в 190 раз: названа сумма дефицита Госбюджета
- 02:50 Импотента узнают по походке: ученые выяснили, как определить мужчин с эректильной дисфункцией
- 02:01 Почти как Санта: мужчина ограбил банк, а затем разбросал купюры на улице с криками "Счастливого рождества"
- 01:32 Еда будущего: в Британии начали продавать хлеб из сверчков
- 00:50 "Здоровее будете": доктор Комаровский посоветовал смотреть порносайты вместо телевизора
На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)
Несмотря на критику одиозного сериала «Сваты» в Украине, его создатели, похоже, твердо намерены завершить съемки седьмого сезона.
Более того: в Сети появилась информация о том, что актерский состав ситкома будет расширен, и наряду с полюбившимися зрителям актерами сыграют новые лица.
Об этом пишет ЯндексНовости.
Так, наряду с Виктором Добронравовым и Дарьей Рыбак, которые сыграют молодых Ивана и Валентина Будько, в седьмом сезоне сериала появится персонаж, которого не было в предыдущих сезонах.
Речь идет о директоре сельского клуба Палыче, роль которого исполнит известный многим россиянам по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы» Михаил Трухин (на фото).
Уже сейчас известно, что персонаж Трухина появится на свадьбе двух главных героев — Жени Ковалёвой и американца Джека.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», седьмой сезон «Сватов» станет приквелом самого сериала. В его рамках будут использованы воспоминания героев и фрагменты предыдущих историй, в том числе с участием Анатолия Васильева — его представят «в воспоминаниях».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!