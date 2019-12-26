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Шоу-бизнес

На свадьбе Жени Ковалевой: в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж (фото)

6:49 26 декабря 2019 67
Сериал Сваты
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на критику одиозного сериала «Сваты» в Украине, его создатели, похоже, твердо намерены завершить съемки седьмого сезона.

Более того: в Сети появилась информация о том, что актерский состав ситкома будет расширен, и наряду с полюбившимися зрителям актерами сыграют новые лица.

Об этом пишет ЯндексНовости.

Так, наряду с Виктором Добронравовым и Дарьей Рыбак, которые сыграют молодых Ивана и Валентина Будько, в седьмом сезоне сериала появится персонаж, которого не было в предыдущих сезонах.

Речь идет о директоре сельского клуба Палыче, роль которого исполнит известный многим россиянам по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы» Михаил Трухин (на фото).

Уже сейчас известно, что персонаж Трухина появится на свадьбе двух главных героев — Жени Ковалёвой и американца Джека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», седьмой сезон «Сватов» станет приквелом самого сериала. В его рамках будут использованы воспоминания героев и фрагменты предыдущих историй, в том числе с участием Анатолия Васильева — его представят «в воспоминаниях».

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