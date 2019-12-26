Происшествия

Стали известны подробности инцидента в воинской части в Одесской области. Рядовая Наталья Кулиш, об избиении которой сообщалось 25 декабря, заявила, что побои ей нанесла другая военнослужащая — Вера Загороднюк.

Выяснилось, что стычка между женщинами произошла еще 14 декабря.

«Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь», — сказала Наталья Кулиш, проходящая службу в части А3438.

При этом рядовая отметила, что свидетелем драки был Михаил Савичев — командир роты обеспечения, в которой она служит. Но он сказал, что ничего не видел.

Кулиш утверждает, что конфликты в подразделении у нее начались с самого начала — с апреля 2019 года.

«Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100−150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что „я или служу, или не служу“ и угрожал уволить меня по состоянию здоровья», — сказала Кулиш в комментарии «Радіо Свобода».

Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что во Львовской области военнослужащий застрелили сослуживца.

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