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В Одессе избили женщину-военнослужащую: министр обороны резко отреагировал
Чрезвычайное происшествие произошло в Одессе — в одной из воинских частей избили военнослужащую. Ранее на Донбассе покончил жизнь самоубийством боец ВСУ.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал в своем Facebook инцидент с женщиной.
«С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности», — написал Андрей Загороднюк.
Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей во Львовской области военнослужащий выстрелил своему сослуживцу в голову — он впоследствии скончался в госпитале.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!