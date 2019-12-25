В Одессе избили женщину-военнослужащую: министр обороны резко отреагировал

Происшествия

Чрезвычайное происшествие произошло в Одессе — в одной из воинских частей избили военнослужащую. Ранее на Донбассе покончил жизнь самоубийством боец ВСУ.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал в своем Facebook инцидент с женщиной.

«С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности», — написал Андрей Загороднюк.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей во Львовской области военнослужащий выстрелил своему сослуживцу в голову — он впоследствии скончался в госпитале.

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