22.93 / 23.22 25.31 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе избили женщину-военнослужащую: министр обороны резко отреагировал

18:42 25 декабря 2019 137
ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Чрезвычайное происшествие произошло в Одессе — в одной из воинских частей избили военнослужащую. Ранее на Донбассе покончил жизнь самоубийством боец ВСУ.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк прокомментировал в своем Facebook инцидент с женщиной.

«С рабочим визитом в Одессе находится мой заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности», — написал Андрей Загороднюк.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей во Львовской области военнослужащий выстрелил своему сослуживцу в голову — он впоследствии скончался в госпитале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Зеленский

Зеленский может уйти с поста президента раньше срока: озвучен прогноз

Скрин с веб-камеры на курорте Драгобрат

Метели и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер