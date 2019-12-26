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Кольцевое солнечное затмение 26 декабря: появилось впечатляющее видео редкого явления

9:07 26 декабря 2019 580
Солнечное затмение
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео последнего в этом году солнечного затмения — кольцевого. Предыдущее затмение Солнца — Меркурием — наблюдалось 11 ноября 2019 года.

Его пик пришелся на 5 часов 14 минут по Гринвичу (7:14 по киевскому времени) 26 декабря. Лучше всего это редкое явление было видно на территории восточной Африки, севере Австралии и в Азии. Кольцевым затмение называется потому, что Луна закрывает солнечный диск ровно посредине, оставляя по краям световое кольцо.

Эксклюзивное интервью известного астропсихолога Валентины Виттрок «Огненное затмение 26 декабря: названы знаки зодиака, которых оно коснется» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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