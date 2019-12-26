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В Украине зажгли уникальную елку, созданную руками ветеранов АТО (фото, видео)
В Ивано-Франковске на территории бывшего Дворца Потоцких установили оригинальную новогоднюю елку. Выглядит она необычно — выполнена в стиле современного конструктивизма. Ранее во Львове открыли главную елку — возле Оперного театра.
Конструкция изготовлена из дерева — она состоит из 125 частей и украшена деревянными игрушками. Высота елки — около 4,5 м.
Изделие, по заказу художников, выполнили ветераны АТО в реабилитационном центре. Авторы необычной инсталляции уверены, что их новогодняя елка уникальна — она единственная в Украине.
Ранее сообщалось, что в Киев привезли снег — 30 тонн доставили на грузовиках из Карпат для обустройства сноупарка под Аркой Дружбы народов. Снег необходим для создания большой снежной горки размером с пятиэтажный дом. Карпатский снег заготавливали в закрытых холодильных камерах.
Фото facebook.com/PotockiPalace.if.ua
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