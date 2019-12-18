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Во Львове открыли главную елку города: впечатляющие фото
Во Львове 18 декабря торжественно зажгли главную елку города. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.
Праздничное дерево высотой 17,5 метров в 2019 году город получил в подарок от одной из фирм.
Ель установили на площади в центре Львова еще 11 декабря, и в течение недели украшали. При этом практически не использовали игрушки, отдав преимущество иллюминации.
Также под елкой установили обновленные подарки.
Еще одной новацией-2019 стало появление стационарной сцены, где будут происходить все основные действа, посвященные новому году и Рождеству — до 9 января 2020 года включительно.
Передача Вифлиемского огня
Главная сцена праздников
Напомним, в Киеве праздничную елку на Софийской площади зажгут 19 декабря.
Фото Львовского городского совета
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»