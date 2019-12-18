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Общество и люди

Во Львове открыли главную елку города: впечатляющие фото

20:08 18 декабря 2019 38
Во Львове открыли главную елку города: впечатляющие фото
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове 18 декабря торжественно зажгли главную елку города. Действо совместили с передачей Вифлеемского огня мира жителям города.

Праздничное дерево высотой 17,5 метров в 2019 году город получил в подарок от одной из фирм.

Ель установили на площади в центре Львова еще 11 декабря, и в течение недели украшали. При этом практически не использовали игрушки, отдав преимущество иллюминации.

Также под елкой установили обновленные подарки.

Еще одной новацией-2019 стало появление стационарной сцены, где будут происходить все основные действа, посвященные новому году и Рождеству — до 9 января 2020 года включительно.

Передача Вифлиемского огня

Главная сцена праздников

Напомним, в Киеве праздничную елку на Софийской площади зажгут 19 декабря.

Фото Львовского городского совета

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